Pietracuta supera Sant'Agostino: corsa salvezza si complica

Prosegue la corsa nella parte alta della classifica per il Pietracuta, che regola all’inglese un Sant’Agostino ancora invischiato nel pantano della zona play out. Non è stata comunque una partita facile per la formazione di mister Fregnani che ha subito, in particolare nel primo tempo, l’intensa verve agonistica degli ospiti, sempre pronti a pressare alti con aggressività e ad interrompere, spesso fallosamente, i tentativi di uscita dei rossoblù. Non cerca alibi il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli: "Abbiamo perso da una grande squadra, ma non ci consola. Ovviamente siamo preoccupati, dovremo trasformare la delusione in energia positiva. Si è complicata la strada verso la salvezza – ammette il dirigente del Sant’Agostino – possiamo ancora salvarci senza la roulette dei playout, dovremo però vincere le ultime due partite e fare sei punti".

Secchieroli si sofferma sul ko per 2-0 subìto sull’Appennino riminese. "Abbiamo giocato un’ottima partita, costruito diverse opportunità da gol". Cosa è mancata per portare a casa dei punti? "Non siamo riusciti a finalizzare. Le occasioni le abbiamo create, è mancato lo spunto per concretizzare. Diciamo che è mancato solo il gol, qualcuno che la mettesse dentro e muovesse la rete". Adesso il campionato andrà in letargo per due settimane, ma in casa ramarra non si chiude per ferie. "Ci prepareremo per farci trovare pronti alla ripresa. Tra due settimane dovremo affrontare il Massa Lombarda, una squadra che arriva alla sosta in gran forma, ha vinto le ultime tre partite, dovremo farci trovare pronti".

All’andata avevate vinto di misura. "Sì, con gol partita di Cazzadore. Nessuno si permette di sottovalutare la formazione romagnola, non solo per le qualità tecniche, ma anche per la caratura dell’avversario".

Franco Vanini