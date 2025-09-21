Pietrasanta e Forte, a voi. Voglia di restare in vetta

Dopo il mercoledì di Coppa, che ha avuto esiti opposti per le due versiliesi di Promozione (il Forte dei Marmi ha passato il turno mentre il Pietrasanta è stato eliminato... proprio da quel PonteBuggianese che sarà avversario del Forte negli ottavi di Coppa il 5 novembre), torna il campionato con la 2ª giornata, dove entrambe le “nostre“ formazioni vogliono vincere per rimanere a braccetto in testa alla classifica a punteggio pieno dopo i rispettivi successi 3-0 all’esordio domenica scorsa. Il Pietrasanta sarà in casa,il Forte invece fuori.

Qui Pietrasanta. Tutti a disposizione per Leonardo Tocchini... e il che comporta anche qualche “scelta dolorosa“ persino nella scelta delle convocazioni. Oggi alle 15.30 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta arriverà la San Marco Avenza (arbitra Tafa Sow di Pistoia, con gli assistenti di linea pisani Francesco Corcione e Lorenzo Diomedi). Tatticamente dovrebbe essere sfida a specchio, fra due 4-2-3-1. Di certo Tocchini non cambierà nulla nel suo assetto trovato, in attesa di reinserire il reduce dall’Europeo dei beach soccer vinto da super-protagonista con la Nazionale italiana Alessandro Remedi, che da quest’anno è pure il capitano del Pietrasanta. L’unico dubbio nell’undici iniziale è fra Aquilante e Isola per far coppia in mediana con l’intoccabile Granaiola, già cuore pulsante del team. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Gega; 2 Laurini, 6 Da Prato, 5 V. Bartoli, 3 Laucci; 4 Granaiola (C), 8 Aquilante (Isola); 7 Szabo, 10 M. Ricci, 11 L. Sacchelli (’06); 9 G. Ceciarini (Remedi).

Qui Forte dei Marmi. Viaggia alla volta di Uliveto Terme il Forte che affronterà in trasferta l’Urbino Taccola di bomber Samuele Chicchiarelli. Gli squali sono carichi e in palla, anche se alle prese con qualche defezione: out Vaira, Sapienza, Bigini e Tedeschi. Inoltre ha lasciato la squadra il giovane 2006 Botrugno poiché è entrato in aeronautica. "Dovremo essere bravi a gestire le forze – dicono in coro il direttore sportivo Gabriele Panizzi e l’allenatore Yuri Papi, giovane tandem alla guida tecnica del Forte – perché tre partite in otto giorni sono tante e specialmente in questo periodo si fanno sentire. Ci aspettiamo una partita importante da parte dei nostri ragazzi... anche se Uliveto Terme è sempre un campo difficile dove andare a far partita". Urbino Taccola-Forte dei Marmi sarà diretta da Daniele Sansossio Varnagallo di Pontedera, coadiuvato da Matteo Mucci di Pistoia e da Francesco Ballarino di Firenze. Può partire dall’inizio il 2008 Matteo Mengali, uomo del momento a suon di gol fatti. Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Barsottini; 6 Lossi (C), 5 Zambarda, 3 Deda (’06); 2 Credendino, 4 Del Soldato, 8 Seriani (N. Papi), 7 Gentile (Colombi ’07); 10 M. Papi; 11 M. Mengali (’08), 9 F. Mengali (Imbrenda).