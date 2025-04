Pietrasanta-Forte scalda. In palio c’è la finale playoff

L’ultima domenica di aprile sarà molto importante e intensa per le quattro formazioni versiliesi rimaste ancora a giocare. Dopo la sosta per la Pasqua infatti si torna in campo domani e ci sarà questo palinsesto per le “nostre“: 33ª e penultima giornata di campionato in Serie D per il Seravezza Pozzi in casa (fischio d’inizio alle ore 15); semifinali playoff di girone invece alle ore 16 per Pietrasanta e Forte dei Marmi (una contro l’altra nel derbyssimo di Promozione allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta) e per il Capezzano Pianore che sarà fuori casa (in Prima categoria).

Serie D (girone E). Mancano 180 minuti al termine della regular season nel massimo campionato dilettantistico ed il Seravezza è padrone del proprio destino playoff. Terzo della classe con 53 punti (a -4 dal secondo posto e del Foligno ed a +2 sulla quarta GhiviBorgo e a +4 sulle quinte Grosseto e Orvietana), il Seravezza domani alle 15 ospita al “Buon Riposo“ lo Sporting Trestina quint’ultimo in classifica a quota 37 (a pari punti col Flaminia Civita Castellana). I verdazzurri di Brando (il cui futuro a Seravezza rimane molto incerto) vogliono fare in modo che questa non sia la loro ultima partita interna di questa stagione... sperando di giocare la semifinale playoff tra le mura amiche.

Playoff Promozione. Il clou in Versilia domani alle 16 sarà allo stadio di via del Crocialetto a Pietrasanta dove incrociano le spade per la terza volta in stagione i club “cugini“ di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Si gioca in gara secca, coi padroni di casa biancocelesti che hanno due risultati su tre a disposizione per andare in finale (col pareggio al termine dei tempi regolamentari però si va ai supplementari e se anche lì persistesse il segno X niente rigori e squali eliminati). L’altra semifinale playoff del girone A sarà Pontremolese-Larcianese. Il Pietrasanta non arriva benissimo al match essendo spuntato: Mattiello ha mollato, Remedi è con la Nazionale di beach soccer e poi c’è Szabo in dubbio per pubalgia. Nei due precedenti in campionato però il Forte non ha mai vinto: fu 2-1 per i pietrasantini all’andata al “Necchi“ e poi 1-1 al ritorno.

Playoff Prima categoria. Il Capezzano farà visita al Capannori e deve vincere per forza se vuole andare in finale (girone A) dove è già qualificato il Corsagna.