Pietrasanta inarrestabile

pietrasanta

1

LARCIANESE

0

PIETRASANTA: Citti, Lorieri, Laucci, Bondielli, Genovali, Ceciarini, Szabo, Vaselli, Mengali, Ghelardoni, Falorni. (A disposizione: A. Ricci, Raffaetà, Da Prato, Bonuccelli, Tragni, Belli, Pinelli, Mancini, Fr. Tosi).All. Giuseppe Della Bona.

LARCIANESE: Venturini; Porciani, Lo Russo, Marianelli, Sheta, Fusco, Dinucci, Pini, Ndiaye, Guarisa, Biagioni. (A disposizione: Pinochi, Iannello, Monti, Musteqja, Foresta, Errachid, Lenti). All. Maurizio Cerasa.

Arbitro: Francesco Castorina di Lucca (assistenti di linea Prashan Seneviratna di Pontedera e Marco Di Spigno di Livorno).

Reti: 49’ st Raffaetà (P).

PIETRASANTA – Settebello Pietrasanta! Non si ferma la squadra biancoceleste che infila la settima vittoria consecutiva. Il successo, ancora di “corto-muso”, giunge stavolta a tempo scaduto, grazie al gol oltre il recupero realizzato dal subentrato difensore Alessandro Raffaetà (al primo sigillo stagionale, come Raul Szabo domenica a Settimello e, nel suo caso, dopo un rientro in seguito ad un lunghissimo infortunio). Il Pietrasanta sta tenendo un passo fortissimo, avendo infilato ben 10 risultati utili di seguito che hanno portato 26 punti, di cui 23 fatti nelle 9 partite della gestione Giuseppe Della Bona (e in queste 9 gare per la settima volta è stata tenuta la porta di Citti inviolata).

In classifica i biancocelesti, tatticamente ormai consolidatisi con il modulo 3-5-2, si confermano al terzo posto solitario, restando in scia di Pontremolese (da cui sono a -2) e Viareggio (a -5 ma con due gare in più rispetto alle zebre).

La Larcianese si presentava allo stadio Comunale “XIX Settembre” a sua volta da imbattuta nel girone di ritorno (dove ora di imbattuto c’è rimasto solo il Pietrasanta). I viola di Maurizio Cerasa fanno un ottima impressione, ma nel primo tempo sbattono sul solito Leonardo Citti che, da gran portiere, chiude la porta in faccia a Guarisa che gli si era presentato solo davanti a tu per tu. Un paio di occasioni capitano anche ai padroni di casa, con Mengali di testa e con Lorieri.

La partita poi con lo scorrere della ripresa sembrava indirizzata verso un pari anche giusto e senza reti. Invece il Pietrasanta, che conferma di avere un super gruppo che ci crede sempre (e che ora ha ritrovato anche il suo top-player ‘Jimmy’ Genovali al centro della difesa), al 4’ minuto di recupero pesca il jolly da tre punti con l’appena entrato Raffaetà. Sintomo che il vento è girato davvero a Pietrasanta, dove ora va anche tutto bene, vero, ma restano i meriti evidenti del nuovo corso targato Della Bona.