Pietrasanta perde la vetta. Inattesa battuta d’arresto

FIRENZE OVEST: Soccodato, De Felice, Ussia, Angiolini, Sottili, Ciofi, Pecchioli M., Baluganti, Petracci, Giannini, Nieri. (A disposizione: Carli, Scozzari Baio, Ermini, Chiariello, Fabbri, Piazza, Marrani, Taoufik, Ammannati). All. Governi.

PIETRASANTA: Citti; Laurini, Da Prato, Bartoli (30’ st Romanelli), Laucci (1’ st A. Remedi); Biagini, Ceciarini, Della Pina; Mattiello; Szabo, Bruzzi (35’ st Falorni). (A disposizione: Baldini, Raffaelli, Bertozzi, Adami, Bonini, Maggi). All. Della Bona.

Arbitro: Banfi di Pistoia (assistenti di linea Ballotti e Arcioni di Pistoia).

Reti: 42’ pt Nieri (F); 22’ st A. Remedi (P), 45’ st Nieri (F).

FIRENZE – Incredibile sconfitta per il Pietrasanta che perde così subito la vetta che aveva riconquistato una settimana fa. Subendo in pratica un tiro e mezzo in porta e dopo esser stati per 70 minuti nella metà campo nemica, i biancocelesti si arrendono al Firenze Ovest che massimizza una doppietta di Nieri. La squadra fiorentina ha purgato i versiliesi a fine primo tempo e poi allo scadere del secondo quando su punizione laterale il Pietrasanta facendo male il castello si fa prendere in castagna sulla respinta sul secondo palo.

Così torna prima da sola la Cerretese che batte 1-0 la San Marco mentre il San Giuliano pareggia a Montecatini (realizzando l’1-1 con Di Paola al 90’) ed è a -1 dal Pietrasanta secondo (a -3 dalla vetta). Ieri nel secondo tempo il Pietrasanta ha cambiato modulo passando dal 4-3-1-2 al 3-4-3 facendo già all’intervallo la sostituzione di Remedi con Laucci: un attaccante per un difensore. E proprio il subentrato viareggino, nonostante non fosse al meglio (in settimana non si era allenato) ha segnato il gol del pari. Forzato poi il cambio del 2005 Bartoli che si è aperto la fronte in uno scontro aereo.