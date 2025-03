Pietrasanta rialza la testa. Ribaltato il Monsummano

pietrasanta

4

monsummano

1

PIETRASANTA: Citti, Laurini, Terigi (75’ Bartoli), Da Prato, Laucci, Aquilante (75’ Bertozzi), Szabo (86’ Ceciarini), Maggi (46’ Sessa), Remedi, Biagini, Bruzzi (90’ Adami). All. Della Bona.

MONSUMMANO: Grasso, Robusto, Citti (68’ Ghimenti), Moncini (34’Lanzilli), Gemignani (74’ Braccesi), Agnorelli, Marseglia (65’ Perillo), Dal Poggetto, Guarisa, Maiorana, Saquella (60’Alessiani). All. De Gregorio.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 2’ Mongini (rigore), 7’ Remedi, 15’ Remedi, 31’Maggi, 86’ Sessa.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Agnorelli, Natali, Guarisa.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta si mette alle spalle le ultime settimane negative e batte per 4-1 il Monsummano. Resta cristallizzato il distacco di sei punti dalla capolista Cerretese, ma un Pietrasanta ritornato sui livelli abituali può fare il colpo esterno nello scontro diretto di domenica prossima e riaprire, almeno a livello di speranza il discorso primo posto. Il risultato finale fotografa fedelmente il divario tecnico in campo.

Eppure la partenza dei padroni di casa non era stata delle migliori, visto che sul primo affondo degli ospiti ne è nato un rigore, trasformato da Mongini. La reazione dei padroni di casa è stata tanto immediata quanto rabbiosa. Nel giro di pochi minuti su due azioni in velocità al 7’ ed al 15’ Remedi, il migliore in campo ha messo dentro appena entrato in area. L’inerzia della gara è mutata radicalmente, tanto che al 31’ Maggi sfrutta un rimpallo favorevole e di destro dal limite trova l’angolo giusto per il 3-1. Nella ripresa, il Pietrasanta potrebbe segnare ancora, davvero sfortunato Bruzzi che lavora tanti palloni ma sfiora sempre la rete. Il risultato si chiude al 86’ quando Sessa di sinistro sigla il definitivo 4-1. Due reti dunque segnate da due ragazzi del 2006. Domenica prossima il Pietrasanta è atteso all’ultima chiamata, sul campo della capolista Cerretese potrebbe farsi la storia di un campionato. Il San Giuliano dietro non molla, e quindi nemmeno il secondo posto è ancora certo.

Andrea Bazzichi