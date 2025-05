Pietrasanta sconfitto nei playoff: futuro incerto tra Eccellenza e cambio allenatore

Finisce male la stagione del Pietrasanta che viene sconfitto (... e non sono mancate le contestazioni per le decisioni arbitrali su diversi episodi) ed eliminato nella finale playoff del girone A di Promozione Toscana, esattamente come un anno fa. E allora per salire nella tanto inseguita Eccellenza torna in auge il discorso della possibile acquisizione del titolo sportivo del Real Forte Querceta, qualora il club bianconerazzurro dovesse “metterlo in vendita“. Saranno settimane decisive le prossime per capire margini di manovra e ciò che può realmente accadere.

Non è detto che il Real FQ di Paolo Tognetti e Alessandro Mussi (... Massimo Landi potrebbe defilarsi) vada a scomparire: la società potrebbe decidere comunque di proseguire il proprio cammino in Eccellenza senza “confluire“ in altre realtà limitrofe, anche se le difficoltà legate a spazi/impianti e settore giovanile sono oggettive per il Forte Querceta. Alla fine ognuno potrebbe andare avanti per la propria strada, con la propria ragione sociale. Il Pietrasanta intanto si lecca le ferite dopo una stagione storta rispetto ai piani per vari motivi: dalle tante indisponibilità susseguitesi nell’annata (il “caso Mattiello“ è quello che ha scottato di più) ad un mercato di dicembre che doveva essere maggiormente incisivo (l’innesto di Laurini ha dato poco... mentre, sapendo già dall’estate che Remedi sarebbe andato via a metà aprile per i Mondiali di beach soccer, andava preso un attaccante di spessore in più).

Il futuro può esser con cambio in panchina. L’attuale allenatore biancoceleste Giuseppe Della Bona vorrebbe l’Eccellenza (dove piace al Castelnuovo qualora ’La Faina’ Walter Vangioni dovesse lasciare per sua scelta i garfagnini... ma occhio a ’Gigi’ Grassi se smette ed intraprende il percorso da tecnico) e non più la Promozione (dove lo segue la Pontremolese per l’eventuale dopo Matteo Verdi). Se Della Bona lasciasse Pietrasanta il probabile nuovo allenatore biancoceleste sarebbe Luca Cagnoni, che al Forte dei Marmi verrebbe prontamente sostituito da Massimiliano Incerti?

Simone Ferro