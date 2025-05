Pietrasanta sfida la Larcianese per un passo verso l'Eccellenza

Altre tre finali (una anche da pareggiare eventualmente, quella di oggi, e poi le successive due da vincere entrambe) dividono il Pietrasanta dall’Eccellenza. Dopo essersi aggiudicato il derby col Forte dei Marmi domenica scorsa nella semifinale playoff del girone A di Promozione Toscana (1-0 grazie al gol-partita del difensore Da Prato), oggi alle 16 il Pietrasanta gioca sul campo neutro del “Martini“ di Castelfranco di Sotto la finale playoff di girone contro la Larcianese: dirigerà l’arbitro Gianluca Noto di Pisa, coi guardalinee Samuele Michele Scellato di Prato e Francesco Dell’Agnello di Pontedera. I biancocelesti, terzi classificati in regular season, hanno due risultati su tre per spuntarla nel match odierno (col pareggio però si va ai tempi supplementari... e se pure al 120’ persistesse il segno X niente rigori e versiliesi in festa) contro i viola arrivati sesti in campionato. Poi nelle prossime due domeniche ci sarà la Final Four che mette in palio un posto sicuro in Eccellenza: sono già stati previsti gli abbinamenti ufficiali delle semifinali dell’11 maggio: chi la spunta nei playoff del girone A fra Pietrasanta e Larcianese troverà la vincente dei playoff del girone C (una tra Casentino Academy e Fiesole); mentre il San Giuliano (già al quadrangolare tramite la Coppa regionale di categoria) avrà la vincente dei playoff del girone B (una fra Atletico Maremma e Massa Valpiana).

Oggi i pietrasantini di Giuseppe Della Bona saranno ancora senza Remedi e Mattiello davanti... e la punta Falorni in settimana si è allenata solo due volte. Da valutare fino all’ultimo le condizioni del difensore 2005 Bartoli e dei centrocampisti Biagini e Aquilante. Tutti e tre alla fine dovrebbero essere della partita dall’inizio. La Larcianese di Maurizio Cerasa è squadra fisica, che gioca un buon calcio ed è carica dopo aver eliminato in semifinale la lanciatissima Pontremolese (1-0 là con gol di Ba).

Probabile formazione (4-5-1): 1 Citti; 2 Da Prato, 5 Bartoli (2005), 4 Laucci, 3 Terigi; 7 Laurini, 8 Aquilante, 6 Ceciarini (C), 10 Biagini, 11 Szabo; 9 Bruzzi.