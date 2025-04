Pietrasanta trionfa 5-0 contro Montecatini e si prepara ai playoff

pietrasanta

5

montecatini

0

PIETRASANTA: Citti, Laurini, Terigi (77’Romanelli), Aquilante (70’ Falorni), Da Prato, Bartoli (45’ Laucci), Szabo, Sessa, Bruzzi, Biagini, Remedi (77’ Adami). Della Bona.

MONTECATINI: Agozzino, Dl Sarto (21’ Lucchesi), Lazzari (66’ Attinasi), Coselli, Fanti, Isola (70’Fioretti), Fazzi, Minardi, Pagnini, Rosati (77’ Mustequeia), Rossi (77’Casini). All. Mariotti.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Reti: 28’ Remedi, 64’ Terigi (rigore), 66’ Remedi, 83’ Bruzzi, 88’ Bruzzi.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Remedi, Fazzi, Aquilante, Lucchesi.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta chiude la stagione regolare con una bella vittoria per 5-0 contro il Montecatini che era già salvo e che quindi non aveva più nulla da chiedere a questo campionato . I tre punti conquistati valgono il terzo posto finale, il che vuol dire l’incrocio con i cugini del Forte dei Marmi 2015 nella semifinale dei playoff promozione che si disputerà tra tre settimane. Un derby che già infiamma gli animi degli sportivi versiliesi che pregustano un finale di stagione quanto mai interessante.

Oltre al recupero del faro di centrocampo Biagini, i padroni di casa hanno sfoggiato un bel crescendo di condizione fisica rispetto alle ultime apparizioni. La squadra si è dimostrata assai più brillante, ed anche la manovra ne ha beneficiato.

La gara è stata a senso unico sin dall’abbrivio. Dopo tante occasioni al 28’ eRmedi con un tocco sottomisura firma il vantaggio. il pietrasanta potrebbe arrotondare il vantaggio già nel primo tempo, ma i gol vengono tutti nella ripresa. Al 64’ Terigi trasforma un rigore procurato dallo sgusciante Szabo. Al 66’ Remedi sfrutta un assist di tacco al bacio di Bruzzi e desgna il 3-0. Al 83’ il quarto gol è ancora più bello: Bruzzi si libra in aria e grazie ad una rovesciata da sigla televisiva trova finalmente il gol. Al 88’ sempre Bruzzi ribadisce in rete per il 5-0 finale. Il prossimo impegno dei biancocelesti è tra settimane: semifinale playoff in gara unica contro il Forte dei Marmi 2015, in casa e con il vantaggio del miglior piazzamento in caso di parità.

Andrea Bazzichi