  4. Pietrasanta veleggia a punteggio pieno. Il Seravezza fa suo il derby col Camaiore

Pietrasanta veleggia a punteggio pieno. Il Seravezza fa suo il derby col Camaiore

Juniores Nazionale e Regionale I biancocelesti hanno sbancato Castelnuovo Garfagnana con il gol partita arrivato al 93’

di SERGIO IACOPETTI
23 settembre 2025
Il Seravezza Pozzi che ha battuto il Camaiore nel derby del Nazionale

Pietrasanta a punteggio pieno, nel campionato Juniores Regionale e Seravezza Pozzi che vince il derby col Camaiore nello Juniores Nazionale.

Nazionale. Il Seravezza Pozzi liquida con un tennistico 6-2 il Camaiore. Di Sacco, Tognoni e Fiori per il 3-0 dopo appena 15’. Poi allungano ancora Di Sacco e Rosati con una doppietta. "Buona gara, in controllo - dice Luca Della Maggiore -. Unico neo è stata la sofferenza nelle palle inattive".

Classifica: San Marino e Coriano 6; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 4; Seravezza Pozzi, Correggese e Sammaurese 3; Pistoiese 2; Camaiore, Lentigione, Ghiviborgo e Progresso 1; Tau Altopascio, Imolese e Prato 0.

Regionale. Il Pietrasanta sbanca Castelnuovo Garfagnana 2-1, con i centri di Bertuccelli e Curadini al 93’. "Abbiamo vinto contro una buonissima squadra", commenta Federico Benedetti. Il Capezzano Pianore fa 0-0 contro la Csl Prato. "Alla luce di quanto creato - sottolinea Brunello Della Pina -, avremmo meritato di vincere". Infine il Real Forte Querceta cade 2-0 in casa contro lo Zenith Prato. "Abbiamo perso - commenta Daniele Maiolani - contro un’ottima squadra, ma abbiamo comunque creato delle occasioni e lo 0-2 è arrivato nel recupero. Loro sono stati più cinici".

Classifica: Pietrasanta, Calenzano, Montecatini, Zenith Prato e San Marco Avenza 6; Montelupo 4; Lanciotto, Firenze Ovest, Atletico Lucca, Giovani Nova e Folgor Marlia 3; Larcianese, Capezzano Pianore e Csl Prato 1; Real Forte Querceta, Belvedere, Castelnuovo Garfagnana e Pistoia Nord 0.

Regionale Èlite. Brutto tonfo del Forte dei Marmi 2015 che è stato sconfitto per 5-1 sul campo dell’Affrico. Illusorio il momentaneo pareggio firmato Tonarelli, prima del crollo. "Partita giocata male e interpretata nella maniera sbagliata. Non c’è nulla da salvare", ammette Davide Tedeschi.

Classifica: Affrico, Sestese e Perignano 6; Casentino e Lampo 4; Cecina, Bellariva, Fucecchio, Forte dei Marmi 2015 e Pietà 2004 3; Mobilieri Ponsacco 2; Pontassieve e Lastrigiana 1; Bibbiena, Maliseti e San Giuliano 0.

Sergio Iacopetti

© Riproduzione riservata

