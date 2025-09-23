Pietrasanta veleggia a punteggio pieno. Il Seravezza fa suo il derby col Camaiore

Pietrasanta a punteggio pieno, nel campionato Juniores Regionale e Seravezza Pozzi che vince il derby col Camaiore nello Juniores Nazionale.

Nazionale. Il Seravezza Pozzi liquida con un tennistico 6-2 il Camaiore. Di Sacco, Tognoni e Fiori per il 3-0 dopo appena 15’. Poi allungano ancora Di Sacco e Rosati con una doppietta. "Buona gara, in controllo - dice Luca Della Maggiore -. Unico neo è stata la sofferenza nelle palle inattive".

Classifica: San Marino e Coriano 6; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 4; Seravezza Pozzi, Correggese e Sammaurese 3; Pistoiese 2; Camaiore, Lentigione, Ghiviborgo e Progresso 1; Tau Altopascio, Imolese e Prato 0.

Regionale. Il Pietrasanta sbanca Castelnuovo Garfagnana 2-1, con i centri di Bertuccelli e Curadini al 93’. "Abbiamo vinto contro una buonissima squadra", commenta Federico Benedetti. Il Capezzano Pianore fa 0-0 contro la Csl Prato. "Alla luce di quanto creato - sottolinea Brunello Della Pina -, avremmo meritato di vincere". Infine il Real Forte Querceta cade 2-0 in casa contro lo Zenith Prato. "Abbiamo perso - commenta Daniele Maiolani - contro un’ottima squadra, ma abbiamo comunque creato delle occasioni e lo 0-2 è arrivato nel recupero. Loro sono stati più cinici".

Classifica: Pietrasanta, Calenzano, Montecatini, Zenith Prato e San Marco Avenza 6; Montelupo 4; Lanciotto, Firenze Ovest, Atletico Lucca, Giovani Nova e Folgor Marlia 3; Larcianese, Capezzano Pianore e Csl Prato 1; Real Forte Querceta, Belvedere, Castelnuovo Garfagnana e Pistoia Nord 0.

Regionale Èlite. Brutto tonfo del Forte dei Marmi 2015 che è stato sconfitto per 5-1 sul campo dell’Affrico. Illusorio il momentaneo pareggio firmato Tonarelli, prima del crollo. "Partita giocata male e interpretata nella maniera sbagliata. Non c’è nulla da salvare", ammette Davide Tedeschi.

Classifica: Affrico, Sestese e Perignano 6; Casentino e Lampo 4; Cecina, Bellariva, Fucecchio, Forte dei Marmi 2015 e Pietà 2004 3; Mobilieri Ponsacco 2; Pontassieve e Lastrigiana 1; Bibbiena, Maliseti e San Giuliano 0.

Sergio Iacopetti