Pietrasanta vince il derby contro Forte dei Marmi e vola in finale playoff

PIETRASANTA (4-3-3): Citti; Da Prato, Bartoli, Laucci, Terigi; Laurini, Ceciarini, Aquilante (48’ st Falorni); Szabo, Bruzzi, Della Pina (36’ st Biagini). (A disp.: Baldini, Bonini, Romanelli, M. Maggi, Adami, Moriconi, Sessa). All. Della Bona.

FORTE DEI MARMI (4-2-3-1): Ceragioli; Gentile, F. Sodini (18’ st Bresciani), Rocchiccioli, Arcidiacono (36’ st Manfredi); Papi, Del Soldato; Tedeschi, Minichino (27’ st Vaira), Rodriguez; A. Maggi. (A disp.: Iacopi, Credendino, Seriani, Cardillo, Tonacci, Carpentieri). All. Cagnoni.

Arbitro: Bulletti di Pistoia (assistenti La Veneziana di Viareggio e Nesi di Pistoia).

Rete: 11’ pt Da Prato (P).

Note: ammoniti Arcidiacono (F), Szabo (P) e A. Maggi (F); angoli 4-3 per il Pietrasanta; recupero 1’ pt e 5’+2’ st.

PIETRASANTA – Il derby della Versilia storica se lo aggiudica il Pietrasanta (mai sconfitto in stagione dalla matricola Forte dei Marmi) nella semifinale playoff del girone A di Promozione Toscana. I biancocelesti, ieri in amaranto, massimizzano il gol in apertura del terzino destro Da Prato e volano alla finale playoff del girone contro la Larcianese (che a sorpresa ha battuto 1-0 la favorita Pontremolese, col gol-partita di Ba). Pietrasanta-Larcianese si giocherà domenica prossima su campo neutro (che potrebbe esser San Giuliano o Cerreto Guidi?) ed i versiliesi di ’Beppe’ Della Bona avranno due risultati su tre (pareggio però al 120’) a disposizione per andare al quadrangolare di spareggio che mette in palio un posto sicuro in Eccellenza.

Al match del “XIX Settembre“ il Pietrasanta c’arriva senza Mattiello e Remedi e con Biagini a mezzo servizio. Il Forte senza Lossi, Alberti e Nicola Sodini e con Credendino recuperato solo per la panchina. Gli squali ospiti giocano meglio nel primo tempo. E nei 90 minuti producono più palle gol del Pietrasanta che però si difende bene con la sua linea a quattro assai compatta (super i centrali Bartoli e Laucci). Proprio un difensore sblocca l’incontro: all’11’ Da Prato si inserisce bene sul traversone da sinistra di capitan Ceciarini e la sua inzuccata, pur sbilenca (forse voleva rimetterla in mezzo), diventa palo-gol! Il Forte aveva già sciupato una ghiotta occasione con Rocchiccioli. Poi sale in cattedra Citti che salva in uscita a tu per tu con Maggi al 18’ e disinnesca in tuffo la botta mancina di Rodriguez al 28’. Al 35’ è Gentile a sprecare di testa.

Nella ripresa il Pietrasanta fa la saggia partita che deve fare ma rischia grosso due volte: sulla rete annullata per fuorigioco a Tedeschi al 53’ e poi al 78’ quando Arcidiacono salta Citti e crossa per l’ex Bresciani che non riesce ad insaccare... e sul contropiede è Ceragioli a negare il raddoppio a Bruzzi "face to face".

Simone Ferro