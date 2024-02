Pietro Cristiani. "C’è tanto entusiasmo attorno al Camaiore»

Con un gol di Borgia (al primo sigillo stagionale) il Camaiore batte 1-0 il Montecatini e si prende il terzo posto in classifica in Eccellenza, scavalcando la Massese, con vista sul secondo posto della Cuoiopelli (da cui ora è a -1). La svolta in casa bluamaranto è arrivata da quando in panchina c’è lui: Pietro Cristiani. Col tecnico ex Tau sono arrivati 31 punti in 15 gare totali, di cui 13 punti fatti solamente nelle ultime 5 partite (tutte senza prender gol).

Cristiani, qual è il segreto del suo Camaiore?

"Non ci sono dei segreti. Ho trovato una squadra forte, nei valori sia tecnici che umani. È un piacere allenare questi giocatori. E poi l’ambiente trasuda calcio e tradizione. A Camaiore mi trovo proprio bene e sono contento di esserci venuto".

Ma adesso guardate anche alla vetta del Tuttocuoio... o è troppo lontana?

"A 7 giornate dalla fine il Tuttocuoio è a +9 da noi. Sono tanti punti di distacco. E poi non siamo mica i soli a correre in zona playoff visto che pure Massese e Zenith Prato stanno andando forte a loro volta. A noi ci basterebbe rimanere lì dove siamo...e poi andare a giocarci i playoff".

L’ultima vittoria col Montecatini, ancora senza capitan Biagini, che ha detto?

"Che riusciamo a vincere anche le partite “sporche“. Il Montecatini mi ha impressionato con le sue frecce davanti. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà. Poi con alcuni accorgimenti ci siamo assestati meglio. Il nostro campo di casa al Comunale poi al momento non ci aiuta quando dobbiamo fare noi la partita a livello di sviluppo della manovra. L’accensione di Borgia e Da Pozzo nella ripresa, e un grande Crecchi, ci hanno dato una mano a vincere una gara che poteva essere da 0-0. Biagini rientra in gruppo questa settimana e lo avrò già a Perignano".

A fine partita siete andati a festeggiare sotto i vostri giovani nuovi ultras.

"La nascita di questo gruppo di tifosi credo sia la cosa più bella che stia succedendo a Camaiore. I bimbi vengono volentieri e stanno nello spogliatoio coi grandi".