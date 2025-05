Pieve Santo Stefano: al via l'ottava edizione di Corridonando

PIEVE SANTO STEFANODopo le bici, a Pieve Santo Stefano è il turno del podismo. Un sabato di corsa, quello odierno, fra le strade del paese valtiberino, che ospita l’ottava edizione di "Corridonando", organizzata dal locale gruppo donatori di sangue Fratres. La manifestazione sportiva si disputerà nel tardo pomeriggio, partendo dalla centralissima piazza Amintore Fanfani per poi svilupparsi lungo un percorso di 8 chilometri e 200 metri (il riferimento è alla gara principale) che si snoderà anche nelle immediate vicinanze di Pieve. La partenza della gara è prevista per le ore 19 e la gara ricopre validità quale terza prova del Grand Prix Altotevere, oltre che terzo memorial dedicato alla memoria di Francesco Veri, il giovane di Pieve prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale avvenuto nel 2022. L’evento principale sarà preceduto alle 17 dalle gare giovanili per tutte le scolaresche di Pieve Santo Stefano e, da quest’anno, anche dei Comuni limitrofi di Badia Tedalda e Caprese Michelangelo. Al termine delle gare, intorno alle ore 20, il consueto "Pasta Party" offerto dagli organizzatori e le premiazioni dei vincitori, sempre in piazza Fanfani.Con questo appuntamento, ormai divenuto fisso nel calendario di specialità in Alta Valle del Tevere, prosegue da parte di Fratres Pieve Santo Stefano (che infatti può contare centinaia di iscritti) l’opera meritoria di informazione sull’importanza delle donazioni di sangue. E insieme, arriva un messaggio di sport e salute, ma soprattutto di esaltazione dell’attività motoria, componente fondamentale per un sano stile di vita. Accanto ad atleti che praticano la disciplina con maggiore frequenza e che quindi sono fra i favoriti alla vittoria e ai piazzamenti assoluti, vi saranno anche altri che magari lo fanno con minore intensità ma che comunque riescono a mantenere un buono stato di benessere fisico.

Claudio Roselli