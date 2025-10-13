Pimpinelli suona la carica. Folgav, pari a San Donato

Un punto a testa per San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano, che nell’ultimo quarto d’ora segnano un gol per parte per l’1-1 finale. Il Follonica Gavorrano deve rinunciare a Metteucci con l’inserimento di Pimpinelli. A centrocampo Lo Sicco spalleggiato da Remedi e Bianchi e in attacco Mutton-Giordani. I fiorentini chierano il tridente Doratiotto-Cirivegna-Torrini. La gara stenta a decollare. Al 22’ occasione San Donato: diagonale da destra di Ciravegna che finisce largo. In questa fase i maremmani soffrono il pressing fiorentino. Al 35’ fa tutto Ciravegna: il centravanti del San Donato lotta sulla linea di fondo, recupera e poi accentrandosi prova la conclusione sul primo palo. Pacini attento respinge in tuffo. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo. La prima occasione degna di nota arriva al 17’, con un gol annullato per fuorigioco a Doradiotto, pescato ben al di là di tutti in piena area. Al 21’ si rivedono i minerari. Arrighi scodella in mezzo, Bellini gira di testa centralmente. Al 33’ all’improvviso il vantaggio del Follonica Gavorrano: Pimpinelli è solo sulla trequarti e riceve: da oltre 30 metri prova una conclusione verso la porta con il tiro che diventa una rasoiata imprendibile per Tampucci proteso in tuffo. La palla s’infila a fil di palo alla sua sinistra. Passano però solo cinque minuti e il San Donato pareggia: cross lungo a scavalcare da destra per la testa di Cecchi, che insacca l’1-1. Il finale regala poco con le squadre che badano a non scoprirsi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci; Morelli (36’ st Cellai), Cecchi, Alfani; Pecchia (22’ st Nardella), Gistri, Falconi (36’ st Senesi), Sardilli (40’ st Leonardi); Doratiotto (27’ st Rotondo), Ciravegna, Torrini. All. Bonuccelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini; Rovere (6’ st Pescicani), Pimpinelli (36’ st Crasta), Bernardini, Fremura, Bucci (16’ st Arrighi); Bianchi (27’ st Proietti), Lo Sicco, Remedi; Mutton, Giordani (14’ st Bellini). All. Baiano.

Reti: 33’ st’ Pimpinelli, 37’ st Cecchi.