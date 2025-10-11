Pineto - U. S Livorno: amaranto da horror, contro gli abruzzesi termina 3-0

Teramo, 11 ottobre 2025 - Ennesima agonia per i tifosi amaranto, ennesima larga sconfitta del Livorno che in casa del Pineto si arrende 3-0 senza così riuscire a porre fine all'incubo che tormenta la formazione labronica da inizio stagione.

Altro avvio dagli incubo per gli amaranto che dopo appena 5 minuti dal fischio d’inizio si ritrovano sotto di un gol grazie al colpo di testa vincente di Postiglione che trasforma l’ottima punizione battuta da Bruzzaniti. Primi minuti caratterizzati da grande nervosismo, soprattutto per il Livorno i cui giocatori si rendono protagonisti di numerosi interventi fallosi, portando avanti azioni poco lucide e precise. Pineto vicino al raddoppio al 18’ con Ciobanu che abbandona i pali lasciando sguarnita la porta, Mawete si trova però al posto giusto ed allontana il cross degli avversari. Nessuna occasione invece nel corso dei primi 20 minuti per gli amaranto che non riescono a produrre gioco affidandosi eccessivamente a lanci lunghi poco precisi.

Partita momentaneamente sospesa al 25’ a causa di un forte petardo esploso alle spalle della panchina del Pineto, a lanciarlo sarebbero stati i tifosi amaranto in trasferta.

Buon cross di Nwachukwu al 30’ con Di Carmine che però non riesce a sfruttare al meglio la palla colpendo debolmente di testa. Dopo una lunga pausa al 35’ viene chiamato in causa l’Fvs per un fallo di Noce ai danni di Schirone all’interno dell’area biancazzurra, il tutto però si conclude con un nulla di fatto. Nervi tesissimi da una parte e dall’altra, partita caratterizzata da numerosi falli e ancor più interruzioni, al 39’ è infatti il turno di Formisano all’Fvs per un tocco di mano di Bruzzaniti sulla conclusione acrobatica di Biondi al 37’, anche questa volta però l’arbitro dice che non c’è nulla. Al 47’ arriva il raddoppio dei padroni di casa che sugli sviluppi di calcio d’angolo mettono a segno la rete del 2-0 con Schirone. Il primo tempo termina 2-0 in favore dei padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con gli amaranto alla caccia dell'occasione giusta per riaprire la partita, il primo squillo arriva al 55’ con un’ottima conclusione al volo di Hamlili, Tonti nega però il 2-1 alla formazione labronica. Altra grandissima occasione per il Livorno al 58’ con Dionisi lanciato nella metà campo avversaria, il capitano dribla Tonti ma indugia nella conclusione e perde l’occasione per segnare. Formisano si gioca però la carta dell’Fvs proprio per un fallo ai danni di Dionisi nel corso della precedente occasione, ma l’arbitro non concede il penalty.

Piove sul bagnato per gli amaranto doppio giallo per Di Carmine che lascia in 10 la squadra. Poco da dire, una volta rimasti in 10 gli amaranto escono da una partita in cui forse non erano mai entrati, a conferma di ciò al 73’ arriva la rete del 3-0 firmato Lombardi che mette definitivamente la parola fine al match. I minuti restanti passano in attesa del triplice fischio dell'arbitro.