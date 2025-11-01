La Pianese coglie un punto pesante a Pineto

Pineto, 1 novembre 2025 – Con una prestazione di carattere la Pianese coglie un punto importante a Pineto. L’inizio era stato di marca abruzzese: al 5’ sono i padroni di casa a provarci per la prima volta, ma sul filtrante di Baggi dalla destra Gorelli fa buona guardia, contenendo D’Andrea e permettendo a Filippis di fare sua la sfera. La risposta della Pianese si fa attendere solo tre minuti: Fabrizi, ex di giornata, conquista una punizione ai venti metri della quale si incarica Coccia, che fa partire una bellissima parabola che scavalca la barriera spegnedosi alta di un soffio. Al 14’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: da un calcio d’angolo Pellegrino stacca più in alto di tutti insaccando l’1-0. La formazione abruzzese ci riprova pochi minuti più tardi, con Bruzzaniti che si lancia verso lo specchio della porta, rientra sul destro e poi calcia, trovando una grande respinta di Filippis. Al 24’ la Pianese prova a rendersi pericolosa: Masetti disegna un bel tracciante centrale favorendo l’inserimento di Balde, che supera un avversario e arriva sul fondo, venendo però fermato al momento della rifinitura. È il preludio al pari: Balde avanza fino al limite dell’area e a crossa sul secondo palo dove Coccia si fa trovare pronto all’appuntamento, 1-1.

Un’occasione importante arriva al 38’: Simeoni disegna un tracciante centrale per Fabrizi, che scatta con i tempi giusti arrivando a tu per tu con Tonti, ma il suo tiro termina a lato di un soffio. Nel secondo tempo le zebrette ricominciano con il piede sull’acceleratore. Il Pineto si fa invece vedere al 10’ con Bruzzaniti che mette la sfera dalla sinistra sul secondo palo, dove Pellegrino si coordina in rovesciata alzando però la mira. Al 17’ un’altra bella combinazione di marca bianconera: Sussi imbecca Balde col mancino, il classe 2005 fa una grande giocata liberandosi di un avversario ma la palla gli si allunga troppo. Passano altri quattro giri di lancette e stavolta è Martey a costruirsi una buona chance in contropiede: Sussi gli corre accanto aprendogli lo spazio per sistemarsi la palla sul sinistro e calciare, il suo tiro è però parato da Tonti. Pianese vicina al gol al 25’: Bellini, altro neoentrato, riceve in area e scarica all’indietro, la sfera arriva a Coccia che calcia a colpo sicuro trovando però la risposta di un difensore abruzzese. Dieci minuti è ancora Pianese: Sussi disegna centralmente col mancino verso Coccia, che controlla bene la sfera in area ma poi non riesce a servire Bellini. Il Pineto prova a farsi vivo al 40’, con Ienco che arriva sul fondo e crossa arretrato verso D’Andrea, il cui tiro finisce a lato. A pochi istanti dal novantesimo la Pianese combina sulla destra, Sussi serve a rimorchio l’inserimento di Gorelli che poi tenta di rifinire a beneficio di un compagno, ma la difesa del Pineto si chiude bene. Finisce 1-1.

Tabellino

PINETO – PIANESE 1-1

PINETO (4-3-3)

Tonti; Baggi (37’st Gagliardi), Postiglione (14’st Serbouti), Frare, Borsoi (27’ t Ienco); Germinario, Lombardi, Schirone (27’st Nebuloso); Pellegrino (37’ st Vigliotti), D’Andrea, Bruzzaniti. Panchina: Marone, Verna, Amadio, Viero, Saccomanni, Tupone, Capomaggio. Allenatore Tisci.

PIANESE (3-5-2)

Filippis; Ercolani (1’st Sussi), Gorelli, Masetti; Coccia, Proietto (24’st Tirelli), Simeoni, Balde (37’st Puletto), Chesti; Sodero (9’st Martey), Fabrizi (9’st Bellini). §Panchina: Bertini T., Zambuto, Peli, Bertini M.

Allenatore Birindelli.

Arbitro: Mirabella di Napoli (Sbardella – Tesi). Reti: 14’pt Pellegrino, 26’pt Coccia.

Ammoniti: Ercolani, Postiglione, Balde, Bellini, Masetti. Recuperi: 3 e 6.