Pineto-Pontedera 1-1, i granata rompono il ghiaccio

Pineto (Teramo), 7 settembre 2025 – Primo punto in campionato per il Pontedera, che esce con un pareggio (1-1) da Pineto dopo aver giocato per 70' (compreso il recupero dei due tempi) in inferiorità numerica per l'espulsione di Corradini. Il difensore si è fatto ammonire una prima volta dopo 8' e la seconda dopo 29' nonostante Menichini abbia chiamato l'arbitro al Football Video Support (FVS), dove è stata confermata la sanzione. Tuttavia i granata, che arrivavano da due sconfitte, nella ripresa si sono visti prima togliere un rigore dal FVS per un fallo su Migliardi, ma al 17' sono passati in vantaggio con Polizzi (prima rete del Pontedera in campionato) che ha raccolto un corner di Ladinetti. Il Pineto ha schiacciato Perretta e compagni nella propria metà campo e a 5' dal 90esimo ha trovato il pari con un rasoterra di Postiglione. Poi, nel 4° dei 7 minuti di recupero concessi, è stato il palo a salvare Biagini su tiro di Mastropietro.

s.l.

PINETO 1

PONTEDERA 1

PINETO (4-3-3): Tonti; Borsoi (35’ st Ienco), Capomaggio, Postiglione, Baggi (15’st Serbouti); Lombardi (35’ st Viero), Schirone, Germinario (15’ st Mastropietro); Pellegrino (15’ st Vigliotti), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp: Marone, Amadio, Marrancone, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Menna, Di Lazzaro. All. Tisci

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi (14’ st Paolieri); Manfredonia, Ladinetti; Polizzi (33’ st Gueye), Vitali (33’ st Battimelli), Bassanini (14’ st ianesi); Nabian (35’ pt Pretato). A disp: Raffi, Strada, Milazzo, Faggi, Tarantino, Pietrelli, Tempre, Andolfi, Beghetto. All. Menichini.

Arbitro: Leorsini di Terni

Marcatori: 17’ st Polizzi (PO), 40’ st Postiglione (PI)

Note: espulso Corradini al 29’ pt; ammoniti Baggi, Biagini, Viero, Battimelli; angoli 9 a 4