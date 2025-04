Pineto punta ai playoff: Ivan Tisci prepara la sfida decisiva contro il Rimini

"L’obiettivo primario per noi è quello di giocare il primo turno playoff davanti al nostro pubblico". Ce l’ha chiaro in testa il traguardo da raggiungere l’allenatore del Pineto, Ivan Tisci. Pineto che si può davvero dire rivelazione del girone B con i suoi 56 punti raccolti quando ancora ne mancano tre a disposizione, quelli in programma oggi sul campo del Rimini. Novanta minuti nei quali gli abruzzesi non hanno intenzione di farsi scavalcare in classifica dalla Pianese, magari cercando di andare a prendere la Vis Pesaro che li precede in graduatoria.

"In realtà non mi sono preoccupato troppo – dice mister Tisci – di pensare a scalare una posizione. Quello che è il mio obiettivo è di chiudere al meglio la regular season, sapendo che per tenerci stretta questa posizione dovremo fare risultato contro una squadra a cui va dato grande merito, che ha vinto la Coppa Italia, ha fatto 50 punti ed ha sempre occupato questa parte di classifica, quindi va dato merito al suo allenatore".

Prima dell’ultimo appuntamento di regular season è già tempo di bilanci. "Mi porto dietro una crescita costante di quello che è stato il lavoro fatto fin dal primo giorno con una società che ha creduto in me – dice l’allenatore del Pineto – e non era scontato che accadesse. Volevo in tutti i modi cogliere l’occasione, credevo fortemente di poter raggiungere la salvezza e siamo andati oltre ogni aspettativa. Io credo si sia vista una crescita di tutto l’ambiente: dalla società, alla dirigenza, al mio staff, alla squadra che poi è composta dagli attori principali, è grazie a loro se ci troviamo in questa posizione di classifica all’ultima giornata".

Tisci alla vigilia si dice anche pronto a cambiare tanto il suo undici anti-Rimini rispetto a quello sceso in campo lo scorso turno contro la Virtus Entella. Quello capace di imporre una frenata ai liguri già promossi in serie B. "Cambierò molti giocatori", annuncia. Presumibilmente il tecnico degli abruzzesi preserverà Germinario e Gambale diffidati e potrebbe dare un turno di riposo a molti dei titolari. Nel suo 4-3-3 in avanti Tisci potrebbe dare spazio a Fabrizi, a segno nel turno infrasettimanale, come punta centrale con Marrancone e Bruzzaniti a fare le ali.