Pineto – Vis Pesaro 1-1, botta e risposta

Pesaro, 21 febbraio 2025 – Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Legnago, la Vis a Pineto entra in campo con una bramosa voglia di ritrovare il gol.

Assedia fin da subito l'area abruzzese, spaventando con Okoro al quarto d'ora i padroni di casa. Il centravanti 2005, riesce infatti a dribblare l'ultimo uomo Marone che tuttavia lo stende appena al di fuori dall'area. Solo giallo per il portiere biancoazzurro, mentre la punizione di Di Paola, leggermente deviata, termina di poco a lato.

Vis che continua però a spingere e con Orellana a giro prima e Pucciarelli di potenza poi sfiora il gol del vantaggio.

Vissini che tuttavia riescono a sfondare solo al 43' quando Cannavo' da posizione decentrata inganna Marone e sblocca il match. Neanche il tempo di esultare per i biancorossi che il Pineto pareggia la partita.

Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo infatti un lungo rinvio di Marone sorprende la difesa ospite, Tavernaro in particolare. Considerando male il rimbalzo del pallone, il centrocampista in prestito dal Venezia spalanca la porta al leader tecnico abruzzese Bruzzaniti. Con un perfetto pallonetto, l'ala sinistra del Pineto trova il suo tredicisimo gol stagionale.

I padroni di casa dopo una buon avvio di ripresa se la vedono però brutta quando Di Paola, con una potente punizione dal limite, sfiora il palo della porta difesa da Marone. Lo stesso portiere biancoazzurro è protagonista,poco dopo, di un bel riflesso in occasione di un colpo di testa ravvicinato di Palomba.

A un quarto d'ora dal termine ancora Marone. Miracoloso su un’incornata in area piccola di Nicastro, è fortunato sul mancato aggancio di palla di Okoro che non riesce in questo modo a sfruttarne il tap in.

Era l'ultima occasione della gara con un Pineto che grazie a questo pareggio allunga a 8 la striscia di imbattibilità casalinga.

La Vis, nonostante il predominio del gioco, è costretta ad accontentarsi, tra mille rimpianti, del secondo pareggio consecutivo. Pineto e Vis si confermano dunque abbonate all’1-1. Questo risultato si è infatti replicato in tutti i quattro incontri disputati tra i professionisti dalle due compagini.

Il tabellino

1-1

Pineto: Marone; Hadziosmanovic; De Santis; Ingrosso, Borsoi (1’ s.t Ienco); Schirone(23' s.t Pellegrino), Lombardi, Germinario; Tunjov(23' s.t Chakir), Gambale(38's.t Amadio), Bruzzaniti(45' s.t Marrancone). All: Ivan Tisci.

A disp.: Tonti, Barretta, Giannini, Stamboliu, Marafini,Nebuloso, Gatto

Vis Pesaro: Vukovic; Palomba, Coppola, Neri, Tavernaro(30' s.t Peixoto),Pucciarelli(39's.t Obi), Cannavò(39's.t Raychev); Orellana(30' s.t Paganini), Di Paola; Okoro(47 ' s.t Lari), Nicastro. All: Roberto Stellone. A disp: Pozzi, Mariani, Tonucci, Ceccacci, Schiavon, Bento, Di Renzo Allenatore: Roberto Stellone

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari

Reti: 43' Cannavò, 45'+2 Bruzzaniti