Pirozzi: "Sarà un derby di grande livello"

Quello tra Viareggio e Lucchese è sicuramente uno dei derby più datati. Basti pensare che il primo incontro fu disputato la bellezza di 105 anni fa, in quella che si chiamava Prima categoria (ma corrispondeva, grosso modo a una terza serie), l’ultimo 14 anni fa.

Le due squadre arrivano all’appuntamento che, purtroppo, non vedrà nessun tifoso rossonero al seguito, soprattutto per motivi di ordine pubblico, dopo due pareggi: quello interno della Lucchese contro il Belvedere e quello esterno delle "zebre" a Sesto Fiorentino. Di fronte la squadra che ha il miglior attacco, quello bianconero, con 11 centri, contro la difesa meno perforata del girone, quella rossonera (un solo gol al passivo).

Dunque una sfida nella sfida, anche tra i due allenatori: da una parte il "lucchese" di Gallicano, Walter Vangioni, alla guida dei bianconeri (rinforzati in queste ore dall’ingaggio del mediano Kapieu), che ha allenato il Seravezza, il Castelnuovo ed il Ghiviborgo; dall’altra il marchigiano di San Benedetto del Tronto, Sergio Pirozzi, che ha accettato con grande entusiasmo di "ricostruire" la Lucchese, dopo l’ennesimo fallimento.

La sfida, dalla panchina, si sposta sul campo, dove i giocatori più rappresentativi sono: Pupeschi da una parte e Lollo, più Galligani, cresciuto nel vivaio rossonero, dall’altra. Il tema è scontato: miglior attacco contro miglior difesa.

"I numeri dicono questo – ha spiegato il trainer della Lucchese in sede di presentazione – ed è ovvio che noi facciamo il tifo perché i nostri difensori, con l’aiuto degli altri, riescano a neutralizzare la batteria degli attaccanti bianconeri. Una cosa è certa: sarà una partita di livello, contro la favorita numero uno del campionato che avrebbe meritato una migliore cornice di pubblico. Ma, come sapete, i “nostri” non ci saranno. Peccato".

Quando si accenna alla formazione Pirozzi gioca, per così dire, in... difesa "A parte Sansaro – ha affermato il tecnico – ho tutti a disposizione e questo mi premette di avere più alternative un po’ in tutti i settori. Dal punto di vista tattico giocheremo con il modulo di sempre. Mi auguro, inoltre, che questa volta non ci venga annullato il quarto gol per un presunto fuorigioco. Perché con quei tre gol, per me regolari, oggi saremmo a quota 6 nella classifica dei marcatori". "Due punti a partita – ha concluso Pirozzi – , sono una media con una proiezione finale di 68 punti che vorrebbe dire essere nelle primissime posizioni". Probabile formazione: Milan; Lorenzini, Pupeschi, Santeramo, Mauro; Bartolotta, Picchi, Russo; Caggianese ("ex" di turno), Ragghianti, Riad. Inizio alle 18.

Emiliano Pellegrini