Pirozzi: "Vittoria meritata". Grassi: "Pesati gli infortuni"

La Lucchese fa… tredici, grazie al rotondo successo sul Castelnuovo firmato da Bartolotta e Riad, entrambi a quota due e mantiene la propria imbattibilità e conquista la vetta della classifica. Per i gialloblu dell’"ex" Gigi Grassi una battuta di arresto, ma con diverse attenuanti.

Ma partiamo da Pirozzi. "Il nostro approccio – afferma il trainer rossonero – non è stato dei migliori, tant’ è vero che, nei primi venti minuti, abbiamo corso un paio di pericoli; poi abbiamo aggiustato le cose e la squadra è cresciuta. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima. Comunque mi pare che la nostra vittoria sia stata più che legittima. Sono gare che servono per accrescere l’autostima dei ragazzi. Da domani penseremo al San Giuliano".

"Mauro – ha poi aggiunto Pirozzi – ha rimediato una botta a una caviglia, mentre Piazze, invece, era stanco, niente di grave, veniva da tre gare di fila. Tutti e due i gol sono stati belli. I giovani, se stanno bene, non ho alcun problema a farli giocare e tutti possono dare il contributo. Portare questa maglia è un onore".

Quindi due battute sui singoli. "Riad – dice Pirozzi – è un ragazzo che ha delle qualità, ma ancora non ha dimostrato niente: ho parlato attentamente con lui, facendogli capire che, se segue i consigli del mister, può fare bene. Lorenzini? Ragazzo intelligente da un punto di vista tattico, mentre Bartolotta può ricoprire tanti ruoli, ma deve imparare a non eccedere in gesti tecnici. Picchi, se continua così, può tornare a dire la sua a livelli superiori".

"Rispetto alla prima giornata, dove sembravamo degli scappati di casa – ha concluso il trainer – , oggi la squadra è cresciuta molto. Adesso testa, cuore e gambe a San Giuliano".

Sul fronte opposto è toccato a Gigi Grassi analizzare la prestazione dei suoi. "Siamo partiti con il piede giusto – ha esordito l’ex rossonero – ed abbiamo creato almeno due occasioni, sempre con El Haoudi, per segnare, ma non siamo stati fortunati. Poi la squadra ha risentito delle condizioni fisiche non perfette di alcuni giocatori e questo fatto, alla lunga, lo paghi. Cecchini e Leshi non stavano bene, Casci rientrava da uno stiramento. Poi dobbiamo tenere conto anche della forza della Lucchese che è una squadra tosta, con una coppia di centrali da categoria superiore".

"Abbiamo avuto una discreta reazione – ha chiosato Grassi – nella parte iniziale della ripresa, poi, però, abbiamo pagato la maggiore caratura dell’avversario. Riad mi ha stupito: è un buon profilo e dinamico. Rispetto allo scorso anno abbiamo una squadra molto giovane, con poca esperienza, mentre gli altri hanno almeno un paio di marpioni in campo. Rinforzi? Ne parleremo con la società".

Infine ha fatto una valutazione sul campionato. "Dobbiamo – ha concluso il tecnico gialloblu – aspettare ancora altre quattro-cinque partite per avere un quadro più veritiero, però sicuramente Lucchese, Viareggio e Zenith mi sembrano le squadre più attrezzate per giocarsela fino alla fine".

Emiliano Pellegrini