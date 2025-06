Pisa Calcio: trattative in corso per Inzaghi, nuovo allenatore e rinforzi difensivi

Sono tre i binari che sta percorrendo il Pisa contemporaneamente. Tre binari, però, non paralleli. Da un lato la trattativa con il Palermo per il passaggio di Inzaghi, da un altro il casting per il nuovo allenatore, infine le trattative per i calciatori. Sì, il tempo scorre e la dirigenza nerazzurra deve preparare al meglio la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. In primo luogo, la società ha intenzione di rinforzare il reparto difensivo, che sarà chiamato agli straordinari nel prossimo campionato, considerando che dovrà fronteggiare i vari Lautaro Martinez, Lukaku, Retegui, Kean… Non è un caso che negli ultimi giorni siano spuntati due nomi, prima quello di Dawidowicz, che il Pisa tenterà di prendere a parametro zero in caso di mancato rinnovo con il Verona, quindi Obaretin. Classe 2003, il difensore farà ritorno a Napoli dopo la stagione giocata in prestito con la maglia del Bari (25 presenze, 1 assist). Su di lui, che sembrava destinato al Lugano, c’è anche l’interesse di un’altra neopromossa, la Cremonese.

D’altronde, i nerazzurri devono fronteggiare la perdita proprio di un centrale, Giovanni Bonfanti, e quindi anche di una risorsa importante, quella di un fluidificante mancino nella difesa a tre che dovrebbe essere confermata (ma, come dicevamo prima, dipende dall’allenatore. Un effetto domino). Dalla difesa ci catapultiamo all’attacco. Due le vicende: da un lato Borrelli, primo nome accostato al Pisa dal termine del campionato, che dopo il fallimento del Brescia verificatosi nella giornata di ieri risulterà svincolato. Dall’altro c’è Lorenzo Colombo. Classe 2002, ma già tanta esperienza in Serie A per l’attaccante che ha terminato la propria avventura in prestito all’Empoli. Su di lui è forte l’interesse anche di Genoa e, soprattutto, Torino.

Lorenzo Vero