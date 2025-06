Pisa, ecco Lusuardi e Vural. I primi rinforzi per la Serie A

Di Lorenzo Vero

Si muove il mercato. Mentre a ora persiste lo stallo alla messicana per quanto riguarda gli allenatori, il Pisa parallelamente ha iniziato a operare in maniera concreta sul calciomercato. In stato molto avanzato la trattativa con il Frosinone che porterebbe in nerazzurro due calciatori: il centrocampista Isak Vural e il difensore centrale Mateus Lusuardi. Un’operazione complessiva che dovrebbe arrivare a cinque milioni di euro. Due calciatori ambiti da altre squadre, con il Pisa che ha la meglio grazie sia alla rapidità dell’azione ma soprattutto grazie all’interesse al progetto attorno ai due. Per quanto riguarda l’ultimo citato, il centrale brasiliano classe 2004 dovrebbe firmare un contratto di quattro anni (scadenza 2029). Un’operazione in pieno stile Pisa: due calciatori presi a titolo definitivo, giovani (2004 Lusuardi, 2006 Vural), e di prospetto, che possano crescere in Toscana. Lusuardi andrebbe a coprire il buco lasciato da Giovanni Bonfanti, il cui prestito è scaduto. Struttura fisica importante (è alto 1 metro e 90), il ventunenne è arrivato in Italia nel 2023. Dopo qualche presenza in Primavera Di Francesco lo ha buttato nella mischia in Serie A, facendolo esordire contro la Juventus. Cinque le partite in massima serie, mentre nella scorsa stagione in B, causa infortuni, ha trovato il campo dodici volte, segnando però due gol.

Nell’ultima sessione di mercato il Palmeiras, tra i club più importanti del Brasile, lo ha puntato, con Lusuardi che ha preferito continuare a giocarsi le proprie carte nel campionato italiano. E adesso avrà un’altra occasione in Serie A, al Pisa. Pieno di talento a centrocampo Isak Vural. Nato in Svezia ma con cittadinanza turca (due gare in under-21), il centrocampista ha mosso i primi passi in Svezia dall’Hammarby, club dove è stato prelevato dal Frosinone, nel quale è tornato dopo le esperienze nel settore giovanile di Benfica e Fenerbahce.

Con i turchi ha esordito in prima squadra in amichevole a soli 15 anni e 10 mesi. Quindi, nell’inverno 2024 l’arrivo a Frosinone. Di fatto, quella appena finita è stata la prima stagione tra i "grandi".

Ventitré le presenze in campionato con due assist forniti. Mezzala, trequartista, di classe e dinamismo: caratteristiche che fanno strizzare gli occhi a società come l’Atalanta, che ha puntato il giocatore. Ad avere la meglio, grazie alla serietà del progetto attorno ai giovani, è stato il Pisa. Adesso è attesa la firma per i primi rinforzi verso la Serie A.