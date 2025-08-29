Pisa: ecco Stengs, e adesso anche Lorran. Trattativa con Raul Albiol, contatti continui

di Lorenzo Vero

Frenesia totale in casa Pisa in questi ultimissimi giorni di mercato. La giornata di giovedì ha visto gran movimento attorno al club nerazzurro. Tutto parte alle 12:30 circa, quando Calvin Stengs è giunto all’interno del centro sportivo di San Piero a Grado, dove ha firmato il proprio contratto che lo legherà al Pisa. Un colpo di caratura notevole, quello del classe ’98, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro dal Feyenoord. Approdato in Italia mercoledì, ha svolto le visite mediche a Bologna nel pomeriggio, prima di giungere in Toscana, e in serata è arrivata l’ufficialità con la foto di rito in piazza dei Cavalieri. E lo stesso iter sarà seguito oggi da Lorran. Il giovanissimo trequartista brasiliano (classe 2006) atterrerà in giornata nel nostro Paese, per giungere a sua volta al centro Isiokinetic per le visite di rito.

In seguito, il giocatore si recherà a Pisa dove firmerà, diventando l’ormai ex Flamengo un nuovo calciatore alla corte di Alberto Gilardino. Per il talento brasiliano l’accordo è arrivato secondo la formula del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza, fissato a 4 milioni più 50% sulla rivendita in favore del Flamengo, che avrà anche la possibilità di pareggiare in futuro eventuali offerte per lui. Il presidente Corrado ha commentato ai microfoni di Sky Sport il punto sul mercato: "La prima o l’ultima settimana non sono diverse, abbiamo inserito l’ossatura nelle scorse settimane. Avevamo detto dall’inizio che puntando su una squadra giovane l’obiettivo era creare valore per il futuro". Quindi, il presidente nerazzurro ha commentato l’interesse per Raul Albiol: "È un giocatore che potrebbe fare da tutor a una difesa fatta da giocatori molto giovani. Può essere che riusciamo a convincerlo". Per il difensore spagnolo la trattativa prosegue. Dopo l’incontro avvenuto nella serata di mercoledì, ieri per pranzo a Forte dei Marmi è avvenuto un nuovo incontro tra Raul Albiol, il suo entourage e la dirigenza nerazzurra composta da Davide Vaira e Giovanni Corrado.

Un incontro, durato circa un’ora e trenta, che non ha portato a un accordo, probabilmente sperato già ieri dal club, ma prosegue la trattativa le parti. Il difensore (quarant’anni il 4 settembre) ha espresso il desiderio di una nuova esperienza in Italia dopo i sei anni trascorsi da leader difensivo del Napoli (dal 2013 al 2019). Previsti nuovi contatti, per capire se davvero Albiol potrà diventare un nuovo giocatore del Pisa.