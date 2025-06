Pisa Sporting Club: Domenico Tedesco favorito per la panchina, Pirlo fuori dai giochi

La ricerca dell’erede di Pippo Inzaghi prosegue, tra sondaggi sottotraccia e gradimenti manifestati alla luce del sole. Nel borsino nerazzurro c’è un nome che più di altri ha perso quota negli ultimi giorni, tornando di fatto a terra e destinato quasi sicuramente a non salire a bordo del jet che accompagnerà lo Sporting Club nella Serie A 2025-26: è quello di Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo, dopo essere stato coinvolto nel giro di colloqui organizzato dalla dirigenza nerazzurra per il terzo anno consecutivo, non prenderà le redini del Pisa: tra le valutazioni della società di via Battisti e l’ex centrocampista si è messa di mezzo la proposta del Dubai United, che ha quasi definitivamente chiuso gli ultimi spiragli della trattativa.

Per un profilo che scende, ce n’è anche uno che nelle ultime ore ha acquisito autorevolezza e trovato conferme: Domenico Tedesco è un tecnico che soddisfa molti dei requisiti richiesti dalla dirigenza dello Sporting Club. Dopo l’esperienza alla guida del Belgio e un trascorso esaltante, nelle prime parentesi della sua ancor giovanissima carriera sulle panchine di Lipsia e Schalke 04 in Germania, paese di cui possiede anche la nazionalità.

L’addio con la nazionale dei "piccoli diavoli" è stato burrascoso, ma non ha intaccato la percezione di un profilo di assoluto spessore, costruito mattone dopo mattone partendo dal settore giovanile dello Stoccarda. Tedesco per una società che in Serie A, detto nel modo più delicato possibile, rappresenta "un vaso di terracotta in mezzo a vasi di ferro" (come ebbe a dire Don Abbondio ne "I promessi sposi") sarebbe una cambiale di inestimabile valore riguardo alle ambizioni da coltivare e all’obiettivo imprescindibile da centrare: dall’entourage del tecnico italo-tedesco sono giunte alla nostra redazione delle smentite che, all’atto pratico, suonano come parole di circostanza nel momento in cui proseguono le schermaglie interlocutorie.

Non potrebbe essere altrimenti visto che il Pisa è in ottima compagnia nella ricerca del tecnico per la nuova stagione: dopo il trasferimento all’Inter di Cristian Chivu, anche il Parma si è piazzato alla sala da ballo per prendere parte al valzer delle panchine. Potrebbe seguirlo a brevissimo anche il Lecce: oggi il responsabile dell’area tecnica salentina Pantaleo Corvino, in conferenza stampa, illustrerà il quadro relativo al progetto sportivo della prossima stagione, chiarendo una volta per tutte anche la posizione di Marco Giampaolo. La sensazione è che il tecnico autore del capolavoro della salvezza sceglierà di non proseguire la sua avventura in Puglia. Quindi anche il suo profilo potrebbe finire sui taccuini di chi, come il Pisa, sta vagliando tutte le ipotesi percorribili: tra queste rimane anche il nome di Davide Nicola, fresco di divorzio dal Cagliari.

M.A.