Pistoiese 2025/26: Taibi conferma blocco giocatori e annuncia nuovi innesti

"Confermeremo un primo blocco di giocatori, a cui andranno aggiunti innesti di spessore. Ripartiremo da una base solida". Suonano come sentenze le parole dichiarate qualche giorno fa in conferenza stampa da Massimo Taibi in merito alla Pistoiese che verrà allestita nella stagione 2025/26. Una squadra, guidata da Antonio Andreucci, che avrà i crismi di una corazzata e che soprattutto non ripartirà da zero. I nomi delle possibili conferme sono quelli fatti dallo stesso Taibi: Simeri, Maldonado, Kharmoud, Bertolo e Accardi. Cinque elementi che hanno un contratto in essere anche per la stagione che verrà e dai quali la Pistoiese potrebbe ripartire. Naturalmente dovranno esserci i colloqui di rito e le parti dovranno comunque trovare un accordo, ma la sensazione è che le trattative siano ben avviate e proprio su di loro la squadra arancione possa iniziare a costruire l’organico.

Ci sono poi giocatori che, pur non essendo stati nominati da Taibi, meriterebbero la riconferma per quanto mostrato in questi mesi. Su tutti i centrali Polvani e Mazzei, che per affidabilità e rendimento sono stati tra i migliori difensori del girone D. Per altro il primo, pistoiese doc, non ha mai nascosto la volontà di rimanere in arancione. Anche su Donida e Tofanari sono in corso valutazioni.

Passando agli altri reparti, difficile la permanenza di Greselin e Basanisi, mentre Sparacello ha portato a termine la miglior annata della propria carriera e su di lui si sono già mossi diversi club, anche di Serie C. Discorso diverso quello che riguarda le quote. Quasi nessuna dovrebbe rimanere alla Pistoiese, alla luce soprattutto del regolamento che per il prossimo campionato imporrà l’impiego di un 2005, un 2006 e un 2007. Ragazzi nati nel 2004 come Boccia, Grilli e Maloku ‘passeranno’ ad essere over e pare difficile ipotizzare per loro uno spazio nella rosa di Andreucci, Cecchini e Mosti faranno ritorno rispettivamente all’Atalanta e allo Spezia, così come Diodato all’Empoli. Sono già diversi i nomi che radio mercato ha accostato alla Pistoiese, dai centrocampisti Biagi e Rossi, protagonisti rispettivamente con le maglie di Ravenna e Forlì, agli attaccanti Marangon e Vassallo, che Andreucci ha affrontato da avversario durante le stagioni in Veneto. Ancora nulla di ufficiale, ma sotto il pelo dell’acqua le correnti si stanno già muovendo.

