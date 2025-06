Pistoiese, altro colpo. Biagi aggiunge qualità

La Pistoiese scuote il calciomercato di Serie D e lo fa blindando – in attesa dell’apertura ufficiale dei tesseramenti prevista per il 1 luglio – uno dei migliori giocatori della categoria. Il nuovo centrocampista della Pistoiese sarà Simone Biagi, classe 1997, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Ravenna collezionando complessivamente trentanove presenze condite da tre reti e due assist. I tifosi, e probabilmente anche giocatori e dirigenti, arancioni si ricorderanno di lui proprio per l’eurogol che lo scorso 26 gennaio decise il big match del Benelli, consegnando al Ravenna tre punti pesantissimi e facendo arrestare, di fatto in via definitiva, la rincorsa alla promozione dell’Olandesina.

In passato Biagi, nato ad Arezzo, ha trascorso diversi anni in Toscana e in particolare a Montevarchi, indossando la maglia del club più antico della Toscana dal 2017 al 2023, per un totale di oltre 150 presenze. Terminata l’avventura nel Valdarno, il centrocampista si è accasato al Latina in Serie C, prima di passare al Ravenna e di mettersi nuovamente in mostra come uno dei migliori registi del campionato di Serie D.

Il suo arrivo in arancione rappresenta un notevole upgrade per la mediana della Pistoiese, che può contare anche sul riconfermato Maldonado e sull’altro neoacquisto Boschetti, che può disimpegnarsi sia come mezzala che come esterno a tutta fascia.

Il compito di far coesistere tutti e tre insieme spetterà al tecnico Antonio Andreucci, che avrà a disposizione una batteria di centrocampisti di prim’ordine, in attesa degli altri acquisti che arriveranno nelle prossime settimane. In tal senso, il direttore sportivo Massimo Taibi è alla ricerca di un centrocampista da ‘bonus’, che possa portare in dote alla Pistoiese quei gol che nella scorsa stagione sono mancati. Nel mirino c’è una mezzala d’inserimento, capace di risolvere le partite anche alzandosi dalla panchina.

Il diesse arancione sta poi continuando a lavorare sul reparto under e nello specifico su due portieri classe 2007 e su un paio di esterni in grado di saltare l’uomo e di giocare magari sia come quinti di centrocampo che nel tridente offensivo nel caso in cui servisse cambiare modulo.

Michele Flori