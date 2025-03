Pistoiese, avanti così. Basta un lampo di Simeri. Ora è -1 dal terzo posto

PISTOIESE 1 IMOLESE 0

PISTOIESE (3-5-2): Valentini; Donida, Polvani, Cuomo; Stickler (18’ st Diodato), Basanisi (21’ st Greselin), Maldonado, Boccia (39’ st Grilli), Kharmoud (48’ st Mazzei); Simeri, Sparacello (dal 25’ st Pinzauti). A disp. Mosti, Maloku, Giometti, Paci. All. Villa.

IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Ale, Dall’Osso (17’ st Pierfederici), Ballanti (37’ st Elefante); Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (27’ st Garavini); Manes; Raffini (9’ st Melloni), Mattiolo (27’ st Gasperoni). A disp. Lopez, Nistror, Manzoni, Cocchi. All. D’Amore.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.Marcatore: 23’ Simeri.Note: ammoniti Simeri, Cuomo, Diodato. Angoli 3-7. Recupero 2’, 6’.

Terzo posto, arriviamo. Può essere questo lo slogan domenicale della Pistoiese, che grazie alla vittoria di misura contro l’Imolese si avvicina ulteriormente alla terza posizione in classifica, occupata dal Tau Altopascio, sconfitto tra le mura amiche dal Lentigione. La graduatoria vede ora gli amaranto a quota 53, con gli arancioni dietro ad un solo gettone di distanza. Agguantare la squadra di Venturi sarebbe un primo traguardo per Villa e i suoi ragazzi, che al Melani hanno messo a referto la seconda vittoria interna di fila avendo la meglio di un’ostica Imolese. Alla Pistoiese è bastato il guizzo a metà della prima frazione di Simeri, che ha fatto uso di astuzia ed esperienza per siglare il quinto gol in maglia arancione. Una partita tutt’altro che semplice per Polvani e compagni, bravi a sbloccare l’incontro alla prima vera occasione, arrivata al minuto 23, quando Kharmoud fa partire un cross dalla sinistra pescando nel cuore dell’area Simeri, furbo ad approfittare dell’incomprensione tra portiere e difensore ospite e a spingere in rete la sfera nella porta sguarnita. Nella restante metà di frazione l’Imolese ci prova in un paio di circostanze con Mattiolo, ben contenuto dalla retroguardia di casa.

Ritmi piuttosto bassi anche nella ripresa, dove per trovare chance nitide si devono attendere trenta minuti, con un tiro di Greselin terminato alto di poco. Al 33’ palla gol anche per Polvani, autore di un’incornata fuori non di molto, mentre al minuto 38 è Diodato ad avere la palla del raddoppio, negato dal riflesso di Adorni. L’ultimo brivido di giornata è rossoblu, con una spizzata di Ale spentasi sul fondo. Poi spazio alla festa del Melani per una vittoria pesantissima che avvicina il traguardo del terzo posto.

Michele Flori