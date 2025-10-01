Pistoiese Campagna è mister promozione

"Sto cercando di migliorare anche sotto porta". Detto, fatto. A raccontarlo, dopo la rete all’esordio col Tuttocuoio, era stato Francesco Campagna, che poi è andato a segno altre due volte contro il Sangiuliano City, portando a tre il bottino di gol stagionali in appena sei partite. Numeri da attaccante per un giocatore che però è un centrocampista, seppur con propensione offensiva. Ed è proprio Campagna uno dei segreti dell’ottimo avvio di stagione della Pistoiese, seconda in classifica a un punto dalla capolista Lentigione.

Fino al 2023 aveva segnato al massimo due reti a stagione. Poi ne ha segnati nove con la Sammaurese, sei col Forlì e ora sei già a tre. Cosa è cambiato?

"Negli anni ho lavorato molto per migliorare in questo specifico aspetto. Mi rendevo conto di giocare bene ma di mancare di incisività in area di rigore. A San Mauro, indossando la fascia di capitano, mi sono preso maggiori responsabilità e ciò mi ha aiutato per fare un upgrade importante soprattutto a livello mentale".

La scorsa settimana si è chiusa con quattro punti in due complicate trasferte in Lombardia. Siete soddisfatti?

"Sono state partite impegnative. La prima per l’ambiente, visto che il match era a porte chiuse, la seconda perché affrontavamo una delle favorite alla promozione. Vincere a San Giuliano ci ha dato lo slancio per arrivare a Piacenza carichi e motivati. Al Garilli abbiamo speso tante energie fisiche e mentali: siamo dispiaciuti per quel blackout a inizio ripresa, ma ci teniamo stretti la reazione e il pareggio sul campo di una diretta concorrente".

Com’è nata l’opportunità di sposare il progetto arancione?

"Terminata la stagione mi sono preso un po’ di tempo per riflettere sul mio futuro. Mentre ero in vacanza mi ha contattato Taibi, parlandomi delle ambizioni della Pistoiese, di cui avevo già apprezzato il calore della piazza da avversario. Le mie volontà sono collimate fin da subito con quelle del direttore e del club e non ho potuto far altro che accettare".

La mentalità del tecnico Andreucci è quella di cercare sempre di gestire il gioco, anche nelle partite più delicate. Come si sta trovando?

"Siamo un gruppo consapevole della nostra forza, composto da singoli di assoluto valore. Fin dall’estate la società ci ha trasmesso la mentalità vincente che il mister ci chiede in ogni allenamento. Guardare ora la classifica ha poco senso, sono le prestazioni che contano e quelle ci hanno dato finora grande fiducia".

A nemmeno 25 anni ha già ottenuto tre promozioni in C con Cesena, Foggia e Forlì: se è vero che l’appetito vien mangiando…

"Ho vinto in piazze importanti e la grande volontà di vincere a Pistoia è stato il motivo principale per il quale sono venuto qui. Sono un giocatore che dà l’anima in campo e farlo per questi colori è bellissimo".

Chi è Francesco Campagna fuori dal rettangolo verde?

"Un ragazzo tranquillo a cui piace conoscere posti nuovi. Mi sto trovando davvero bene in questa città, anche se abito a Monsummano. Pistoia è una città tranquilla, mi piace spesso fare delle passeggiate in centro sia da solo che con la mia fidanzata quando viene a trovarmi. Prima non ero mai stato in Toscana, ma qui posso dire di aver trovato la mia dimensione ideale".

Michele Flori