Pistoiese, c’è il Riccione: "Guai a sottovalutarli"

La Pistoiese si appresta a scendere in campo per la sfida contro lo United Riccione (questo pomeriggio alle 14:30), nel match valido per la dodicesima giornata di campionato. Gli arancioni arrivano all’appuntamento del "Calbi" di Cattolica rinvigoriti dal successo contro il Piacenza, ma anche con la necessità di fare punti per avvicinare ulteriormente la vetta della classifica. Quella che ha portato al match coi biancazzurri non è stata però la migliore settimana possibile, a causa dei problemi fisici che hanno colpito soprattutto la difesa. Un reparto, quello arretrato, che potrà contare fin da subito sull’ultimo arrivato Andrea Accardi. A confermarlo, nella conferenza della vigilia, è stato il tecnico della Pistoiese Alberto Villa: "Conosco il ragazzo già dall’anno scorso e soprattutto ne conosco le qualità etiche e morali. Si tratta di un vero professionista, è un giocatore che nonostante l’esperienza ha costantemente voglia di migliorarsi, molto attento ai dettagli e anche alla preparazione fisica. Fisiologicamente non potrà avere il ritmo partita, considerando che non gioca da 10 mesi, ma penso che abbia un’ottima condizione e già domani (oggi, nda) potremo vederlo in campo. Ancora non so se da titolare o a gara in corso, ma sicuramente ha buone chance di prendere parte alla sfida".

Contro il Riccione Villa dovrà fare a meno di Bertolo e Donida, mentre Polvani ha avuto una settimana difficile a causa di un acciacco ma dovrebbe farcela a scendere comunque in campo da titolare. "Ci siamo allenati bene - ha proseguito l’allenatore arancione - anche se con qualche imprevisto come quello degli infortuni. Continuo a dire che la squadra è in crescita e sta facendo passi avanti anche sul piano del gioco e degli imput tattici che ho dato. Non dovremo pensare agli assenti ma a coloro che ci potranno dare una mano. Tra questi c’è anche Maldonado, che si sta avvicinando sempre di più alla condizione ideale. In settimana ha lavorato con voglia e costanza e si è integrato molto bene col resto dei compagni. Anche lui è probabile che possa giocare uno spezzone di partita".

L’avversaria di giornata, lo United Riccione, non ha mai vinto in stagione nel proprio fortino, ma nelle ultime uscite ha offerto prestazioni di spessore e si è dimostrato capace di impensierire formazioni come Forlì, Ravenna e Lentigione. "Se guardassimo soltanto i numeri rischieremmo di fare un grosso errore - ha sottolineato Villa -. Abbiamo studiato il Riccione e nelle ultime quattro partite in casa si è vista una squadra che prova sempre a giocare a calcio e che è stata punità per ingenuità difensive o errori individuali. Anche col Tuttocuoio i biancazzurri hanno pagato a caro prezzo l’unica chance creata dagli avversari. Ai ragazzi ho detto di non sottovalutare l’impegno, non solo in quest’occasione ma ogni domenica. Sfideremo una squadra che anche a livello di singoli ha armi importanti, dai terzini al regista fino ad arrivare a Mbakogu che è un giocatore di un’altra categoria. Da parte nostra l’obiettivo è trovare continuità, sia di gioco che di risultati - ha concluso il condottiero arancione -. E per riuscirci dovremo dare il 150%".

Michele Flori