Pistoiese col vento in poppa. Oggi la sfida al Sant’Angelo

La Pistoiese è pronta a continuare la rincorsa al Ravenna. Gli arancioni oggi contro il Sant’Angelo (stadio Melani, fischio d’inizio alle 14,30) scenderanno in campo per provare a conquistare un’altra vittoria che gli consentirebbe di continuare a perseguire l’obiettivo di raggiungere la vetta della classifica.

La Pistoiese viene da un ottimo momento e questo oltre ad aver portato punti pesanti ha regalato anche fiducia e entusiasmo, due componenti molto importanti se non addirittura fondamentali per cementare un gruppo. "Quando si arriva da una vittoria c’è sempre grande entusiasmo – sottolinea il tecnico Luigi Consonni –; vincere a Sangiuliano non era facile, soprattutto per come si era messa la partita, ma i ragazzi sono stati bravi e nonostante l’uomo in meno hanno concesso poco o niente agli avversari".

Gli arancioni si presentano alla sfida di oggi ancora senza poter contare su Davì e Silvestro e con Chiesa squalificato e quindi con un reparto difensivo da reinventare. "Salto sarà al centro della difesa – spiega Consonni – e abbiamo visto quanto possa rappresentare una sicurezza per il reparto e per i compagni. Pertica nell’attuale ruolo ci sta dando tantissimo in termini di qualità ed esperienza, mentre per la fascia sinistra il dubbio è tra Goffredi e Beconcini".

Diverso il discorso per quanto riguarda l’attacco dove Consonni ha diverse soluzioni e potrebbe anche provare una soluzione con Trotta e La Monica. "Ci sto pensando – prosegue il tenico arancione – visto che davanti ho diverse scelte da poter fare. Schierare insieme Trotta e La Monica ci potrebbe anche stare, se non dall’inizio magari a partita in corso, perché un allenatore deve pensare al piano partita e tenere sempre in serbo delle soluzioni in base a come si sviluppa la gara".

Una Pistoiese, quindi, pronta ad affrontare un avversario ostico, che ha una rosa importante e con giocatori di buon livello, e a mettere in campo la stessa maturità e personalità vista nelle ultime uscite. "Il Sant’Angelo sta bene – mette in guardia Consonni –, ha giocatori di livello come Bramante o il capocannoniere del girone Gobbi e giovani decisamente molto interessanti come Lanzi o Renda. Come ho detto le vittorie aiutano ad avere una maggiore autostima a livello singolo e di gruppo, tanto che oggi abbiamo acquisito la maturità necessaria per saper gestire i momenti difficili delle partite. Dobbiamo riuscire a limitare gli errori che, alla fine, sono quelli che poi fanno la differenza, ma la squadra ha fatto senza dubbio grandi passi in avanti sotto l’aspetto mentale e caratteriale che ci aiutano ad affrontare le partite e le varie situazioni che si creano durante la gara in modo diverso".

Maurizio Innocenti