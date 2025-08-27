Pistoiese Con la Real Cerretese l’ultimo test

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra quattro giorni si accenderà il semaforo verde sulla stagione ufficiale della Pistoiese, che domenica sera, alle 20.30, scenderà in campo al Melani per il primo turno di Coppa Italia Serie D contro il Tuttocuoio. Un battesimo di fuoco sia perché si tratta di un derby toscano, che sarà poi replicato anche in campionato, sia perchè l’ultimo incrocio tra le due squadre, nel febbraio scorso, ha lasciato qualche strascico extracampo (chiedere a Simeri per conferma).

Prima del match di Coppa però la Pistoiese disputerà la settima e ultima amichevole del proprio precampionato nel pomeriggio di oggi ai Giardinetti di Lamporecchio alle 18. L’avversaria odierna sarà la Real Cerretese, compagine neopromossa in Eccellenza, nella quale militano anche un paio di giocatori, oltre al tecnico Andrea Petroni, che hanno legami con la nostra provincia come il pistoiese Neri Melani e i valdinievolini Edoardo Volpi e Yari Ferrara.

La squadra arancione, messo alle spalle il pareggio interno di sabato scorso contro il Ghiviborgo, da lunedì è tornata a lavorare al Turchi per preparare la sfida col Tuttocuoio e anche il test coi gialloverdi dev’essere necessariamente inquadrato nell’ottica di avvicinamento ad una partita ufficiale.

È probabile quindi che Antonio Andreucci darà minutaggio a molti elementi della rosa, ricalcando il ’modus operandi’ adottato nelle prime amichevoli estive. In un momento simile, quello di fine preparazione, e con l’impegno di Coppa Italia alle porte, sarà importante anche preservare i giocatori da eccessive fatiche e da possibili infortuni. Proprio in quest’ottica sarà da tenere d’occhio il minutaggio di Federico Russo, che fino ad oggi ha giocato solo una manciata di minuti contro Pisa Primavera e Grosseto, saltando le sfide con Pisa e Ghiviborgo.

Tra gli altri giocatori in dubbio, sono da valutare le condizioni di Cuomo, infortunatosi allo Zecchini una settimana fa, e Bastianelli, che ha saltato le ultime due amichevoli. Ancora ai box Boschetti, che sta lentamente recuperando dal problema fisico che lo ha fermato ormai più di un mese fa.

Michele Flori