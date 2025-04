Pistoiese è pokerissimo: 5-0 al modesto Corticella

Pistoia, 27 aprile 2025 – Pokerissimo arancione nella penultima giornata del girone D del campionato di serie D. Allo stadio Marcello Melani, infatti, la Pistoiese ha travolto con il punteggio di 5-0 il malcapitato Corticella, che sta lottando per salvarsi: adesso è quarta in classifica con 61 punti, alle spalle del neo promosso in serie C Forlì 84, di Ravenna 74 e Lentigione 64: disputerà, come da tempo sa, i playoff. A firmare il successo, cinque realizzatori differenti: Kharmoud, Pinzauti, Polvani, Sparacello e Simeri.

Domenica prossima 4 maggio, la squadra allenata da Alberto Villa sarà di scena, a partire dalle 15, ad Altopascio contro il Tau, quinto in graduatoria a quota 60. Prova autorevole quella dei pistoiesi, che erano reduci da tre brutte sconfitte consecutive. Tre assenze importanti tra i padroni di casa: gli squalificati Basanisi e Grilli e l’infortunato Cuomo. Ma nonostante questo, la Pistoiese mette subito in cassaforte il risultato, dando la sensazione di notevole superiorità.

Dopo nemmeno due minuti di gioco, infatti, Greselin serve in profondità Kharmoud: pregevole controllo e destro a giro sul secondo palo di quest’ultimo. Al 5’, il raddoppio degli orange: Boccia cede la palla a Pinzauti, che dai 20 metri scocca una conclusione precisa e potente con il pallone che si insacca a fil di palo. Il tris arriva al 13’: calcio piazzato dalla destra di Maldonado, Polvani stacca di testa freddando l’estremo difensore.

Il poker è calato sul rettangolo verde al 39’ e porta la sigla di bomber Sparacello: da calcio d’angolo, cioccolatino di Maldonado per l’attaccante, che con un colpo di testa batte per la quarta volta Malagoli. Stesso copione nella ripresa (Pistoiese dominante), nella quale al 43’ un Simeri non al meglio della condizione realizza un eurogol (punizione vincente dai trenta metri). Da menzionare il debutto del portiere classe 2006 Mosti.

TABELLINO PISTOIESE – CORTICELLA 5-0 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini (dal 26′ st Mosti); Mazzei, Polvani (dal 1′ st Accardi), Bertolo; Diodato, Greselin, Maldonado, Boccia (dal 38′ st Baragli), Kharmoud; Sparacello (dal 13′ st Simeri), Pinzauti (dal 32′ st Giometti). A disposizione: Donida, Maloku, Stickler, Paci. Allenatore: Villa. CORTICELLA (4-4-2): Malagoli; Cavallini (dal 1′ st Bonetti), Chmangui, Ribello (dal 30′ st Brighi), Ercolani; Alboni, Manga (dal 1′ st Bovo), Lo Giudice (dal 1′ st Casadei), Mion; Manara (dal 22′ st Gessaroli), Rizzi. A disposizione: Mezzadri, Ofoasi, Cisotto, Morisi. Allenatore: Nesi. ARBITRO: Gambirasio di Bergamo. MARCATORI: 2’ Kharmoud, 6’ Pinzauti, 13’ Polvani, 39’ pt Sparacello; 43’ st Simeri. NOTE: giornata serena. Ammonito Lo Giudice. Angoli 4-3. Recupero 1’, 2’.