Pistoiese d’anticipo. Al Melani arriva il Sasso. Obiettivo bottino pieno

Gioca d’anticipo la Pistoiese, che questo pomeriggio, alle ore 17, ospiterà al Melani il Sasso Marconi per la terza giornata del Girone D di Serie D. Un turno che, eccezion fatta per una partita, verrà disputato interamente nel pomeriggio odierno, per consentire alle squadre di preparare al meglio il turno infrasettimanale previsto mercoledì. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con una vittoria ottenuta la scorsa settimana: gli arancioni hanno sbancato il campo della Rovato Vertovese, i gialloblu hanno fatto festa al Carbonchi contro il Sant’Angelo.

Trovare continuità di risultati è il primo obiettivo della Pistoiese, come confermato alla vigilia da Antonio Andreucci: "La squadra sta vivendo un buon momento di forma - ha confermato il tecnico - e si è allenata bene in settimana dopo il risultato di domenica scorsa. Il nostro morale era già alto dopo la prima partita perché eravamo consapevoli di aver fatto un’ottima prestazione, così come è stato ottimo il primo tempo di Palazzolo. Dovremo provare a soffrire un po’ meno nella ripresa, ma sappiamo che tutte le sfide saranno ostiche da affrontare. Ci tengo a ringraziare i tifosi perché ci hanno seguito in grande numero anche in Lombardia e sono stati importanti nell’economia della partita".

Sull’impegno col Sasso Marconi, l’allenatore della Pistoiese ha avvertito i suoi: "Sfidiamo un’avversaria che ha valori importanti, una squadra giovane e dinamica, che verrà a Pistoia con l’obiettivo di ripetere quanto fatto sette giorni fa. Il calendario? Siamo attesi da tre partite in otto giorni e ci sarà bisogno di tutti. Ai ragazzi lo dico dal primo giorno: difficilmente schiererò la stessa formazione due volte di fila. Non escludo che ci possa essere qualche variazione, ma le risposte che ho avuto domenica scorsa sono state positive da parte di tutti i giocatori. Abbiamo in organico tanti elementi validi e posso fare scelte di diverso tipo".

Andreucci si è poi soffermato sulla condizione di alcuni singoli, partendo da chi ha avuto qualche problema fisico: "Brugognone deve aspettare ancora dieci giorni prima di tornare ad allenarsi - ha comunicato -, Accardi avrà bisogno almeno di una settimana, mentre Biagi non sarà della partita: riposerà a scopo precauzionale dopo il problema rimediato alla caviglia. Anche Polvani ha avuto qualche problema e lo valuteremo a ridosso del match. Boschetti si è allenato intensamente, è disponibile e sarà tra i convocati. La posizione di Kharmoud? Anas può giocare in entrambi i ruoli, sia come quinto di centrocampo che come mezzala, ma si trova più a suo agio come esterno e preferisco impiegarlo in quella porzione di rettangolo di gioco, avendo anche altre alternative in mezzo".

Michele Flori