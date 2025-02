Pistoiese, derby amarcord. In città arriva Raul Molnar

Metti una domenica mattina con l’attaccante Raul Molnar e, poche ore più tardi, il derby più sentito della stagione contro gli acerrimi rivali del Prato. Nostalgia? Fantasia? No, realtà. Infatti l’ex calciatore argentino, che ha indossato la maglia della Pistoiese dal 1989 al 1993, domani sarà in città per riabbracciare i tifosi arancioni e godersi dagli spalti del Melani la partita contro i biancazzurri. Dopo il ritorno di Luis Silvio, avvenuto i primi giorni del mese di gennaio, un’altra vecchia gloria arancione, nonché lo straniero con più presenze nella storia del club, farà quindi ritorno a Pistoia per rivivere i fasti del passato. L’avventura di Raul Molnar con la maglia dell’Olandesina inizia nella stagione 1989/90, quando si concretizza l’approdo in arancione dell’attaccante agli ordini del tecnico Giampiero Ventura. Dopo il secondo posto nel campionato Interregionale, l’anno successivo arriva la vittoria del campionato con conseguente ritorno tra i professionisti, col decisivo contributo proprio di Molnar che sigla una doppietta nello spareggio di Russi. Nelle due annate successive il minutaggio del "Gaucho" diminuisce a causa dell’agguerrita concorrenza dei compagni di reparto, ma nel 1993 l’attaccante si toglie comunque lo sfizio di vincere il campionato di Serie C2, prima di lasciare i colori arancioni con più di 120 presenze e 28 gol a referto in tutte le competizioni.

E per celebrare Raul Molnar nel migliore dei modi, la Pistoiese ha organizzato due eventi, che andranno in scena rispettivamente domenica e martedì. Domani mattina, presso l’Orange Shop di Via Donatori del Sangue, l’ex attaccante sarà presente a partire dalle ore 11 per autografare delle t-shirt speciali preparate appositamente per l’occasione in numero limitato. Martedì 18 febbraio invece, Molnar parteciperà all’evento dedicato al giocatore del mese, in programma alle 18 presso il Caffè Valiani di Sant’Agostino. In tale circostanza, oltre alla premiazione del giocatore del mese di gennaio, andrà in scena un evento appositamente dedicato al "Gaucho".

Michele Flori