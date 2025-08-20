Pistoiese, dimostra il tuo valore. Prova del nove contro il Grosseto

Antonio Andreucci da una parte, Paolo Indiani dall’altra. Potrebbe essere un confronto a distanza tra due degli allenatori in attività più vincenti dell’intera Serie D, ma in realtà è ’solo’ un’amichevole di metà agosto. Le virgolette sono però d’obbligo, perché quando in panchina ci sono personaggi carismatici come i due tecnici menzionati, la sconfitta non è mai un risultato contemplato, nemmeno in un test che non possiede i crismi della gara ufficiale. Questo pomeriggio, alle ore 17, Grosseto e Pistoiese si sfideranno allo stadio Zecchini in un’amichevole che per entrambe le formazioni sarà una cartina al tornasole per valutare la reale competitività al cospetto di una corazzata. Sia gli arancioni che i biancorossi sono infatti i favoriti per la promozione nel rispettivo girone, il D nel caso dell’Olandesina e l’E nel caso del Grifone. Il destino, o forse è meglio dire la Lega Nazionale Dilettanti, anche per quest’anno ha deciso infatti di non far incontrare in campionato due piazze storiche che, ormai da troppi anni, attendono di tornare sul palcoscenico del professionismo.

La Pistoiese, che sei giorni fa ha strappato un ottimo pareggio contro il Pisa, va alla ricerca di un’altra prestazione convincente e, come anticipato da Andreucci pochi giorni fa, di un undici che possa avvicinarsi a quello tipo, in vista dell’esordio in Coppa Italia del 31 agosto. Stop, almeno parzialmente, agli esperimenti: in campo vanno i migliori, e non potrebbe essere altrimenti vista l’importanza di un’amichevole che, come detto, non può essere una partita come le altre. Per il tecnico arancione non sarà comunque facile scegliere l’undici titolare, vista l’abbondanza di scelte in ogni reparto. La sensazione è che in difesa verrà riproposto il terzetto Accardi-Gennari-Bertolo, visto in azione nel primo tempo del Melani contro i nerazzurri di Gilardino. Sulle corsie laterali Bastianelli e Pellegrino partono favoriti su Costa Pisani e Kharmoud, mentre in mediana molto è legato all’eventuale impiego di Maldonado. Con l’ecuadoriano in campo, spazio a Biagi da mezzala; con lui fuori, l’ex Ravenna agirebbe da regista con l’inserimento di uno tra Rossi e Alluci.

In attacco sono in cinque per due maglie: Russo non è ancora pronto, Diallo e Pinzauti invece lo sono eccome e dopo aver fatto benissimo contro il Pisa potrebbero giocare titolari oggi allo Zecchini. I settori aperti saranno la Tribuna per i tifosi di casa e la Curva Sud per gli ospiti. I biglietti sono disponibili a 5 euro su CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati. Sarà anche attivo il botteghino, dalle ore 15:00, in Piazzale Donatello. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Grosseto Sport.

Michele Flori