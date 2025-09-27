Pistoiese, domani è già una domenica verità. Piacenza primo esame per sognare in grande

Parlare di sfida decisiva alla fine del mese di settembre sarebbe alquanto fuorviante. Domani, alle ore 15, Piacenza e Pistoiese scenderanno in campo al Garilli per la quinta giornata del girone D di Serie D. Come detto, la partita non può essere né decisiva né determinante per le sorti del campionato, ma quanto meno può essere indicativa per capire il reale rapporto di forza tra le due principali candidate alla promozione diretta tra i professionisti.

Al momento, biancorossi e arancioni sono separati da tre punti: sette quelli del Piacenza, dieci quelli degli arancioni, che dopo il pareggio all’esordio hanno sempre trovato la via della vittoria nei successivi tre impegni. Gli emiliani invece avevano vinto al debutto grazie a un’autorete, prima di perdere terreno col ko in casa della Cittadella Vis Modena e del pari interno con l’Imolese. Nel turno infrasettimanale entrambe le formazioni hanno gioito grazie a due colpi esterni di carattere. Il Piacenza ha sbancato il campo della Rovato Vertovese per 1-2, mentre la Pistoiese si è imposta contro il Sangiuliano City per 1-4. Andreucci e i suoi ragazzi arrivano dunque all’atteso appuntamento col vento in poppa, oltre che col primo posto in classifica, in coabitazione con la Pro Sesto, che a livello mentale ha la sua valenza.

Le tre vittorie consecutive hanno dato ulteriori certezze a un collettivo che settimana dopo settimana si sta compattando sempre di più. A San Giuliano l’Olandesina ha cercato, come di consueto, di imporre il proprio gioco fin dall’inizio e il vantaggio trovato con Alagna dopo appena venti minuti sembrava essere l’inizio di una giornata di festa. Allo scadere del primo tempo però, sull’unica vera iniziativa avversaria, la Pistoiese ha subito la rete del pareggio. Un episodio che poteva, soprattutto a livello mentale, impattare sul match, ma che invece è stato la scintilla per la ‘rabbiosa’ reazione degli arancioni nella ripresa. Nella seconda frazione Bertolo e compagni hanno schiacciato i lombardi nella propria metà campo, segnando tre reti in meno di mezz’ora e dando un’impressionante dimostrazione di forza.

Ancora una volta sono state decisive le mosse del tecnico Andreucci, che ha fatto alzare dalla panchina i giocatori giusti al momento opportuno. Campagna e Pinzauti, entrambi entrati in campo una manciata di minuti prima del secondo gol, hanno impattato in modo determinante sulla gara, mentre Diallo, rimasto in campo al posto di Alagna che aveva giocato decisamente meglio, ha siglato la terza marcatura chiudendo anticipatamente i giochi. E non è tutto: la Pistoiese si è presa il lusso di far riposare Gennari, Maldonado e Simeri, che erano stati assoluti protagonisti nella precedente gara col Sasso Marconi. Il concetto è chiaro: questa Pistoiese può dire la propria contro qualunque squadra, a prescindere da chi va in campo.

Michele Flori