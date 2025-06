Pistoiese: due conferme. Asse Maldonado-Simeri

La Pistoiese riparte da Luis Maldonado e Simone Simeri. Sono il regista e la punta le prime due conferme per la stagione 2025/26 del club arancione, che nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato la permanenza di entrambi i giocatori che, al momento del loro arrivo, avevano sottoscritto un accordo biennale con la società. Sia Maldonado che Simeri rappresentano una garanzia per la categoria e i loro numeri nella scorsa stagione ne confermano l’importanza nello scacchiere arancione. Il centrocampista arrivato dal Campobasso ha messo a referto due gol e otto assist da novembre a maggio, mentre l’attaccante napoletano ha iscritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori per sei volte nel girone di ritorno. La Pistoiese potrà dunque ripartire da due dei calciatori di maggior esperienza in organico, in attesa che, verosimilmente nei prossimi giorni, vengano ufficializzate anche le conferme di altre pedine come Accardi, Bertolo e Kharmoud. Con la loro permanenza, il tecnico Andreucci avrà modo di ripartire da una spina dorsale già consolidata, mentre il direttore sportivo Taibi è costantemente al lavoro per puntellare l’organico anche nei reparti che al momento sono rimasti scoperti.

Intanto la società sta tracciando le linee guida per la nuova stagione anche del settore giovanile, chiamato ad una conferma dopo i buoni risultati ottenuti dalle varie formazioni nella stagione da poco conclusa. In quest’ottica, nella mattinata odierna, saranno presentate due delle nuove figure che opereranno nel vivaio orange, ovvero Angelo Pagotto e Stefano Carobbi. Il primo sarà coordinatore dei portieri del settore giovanile, mentre il secondo ricoprirà l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile.

Michele Flori