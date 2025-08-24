Pistoiese e Ghiviborgo non si fanno male. Maldonado illude, Baldacci firma il pareggio

Non si può sempre vincere, nemmeno se si tratta di amichevoli. Lo ha capito anche la Pistoiese, che dopo la splendida vittoria di mercoledì a Grosseto ieri non è andata oltre il pareggio al Melani contro il Ghiviborgo, impattando sull’1-1. Impossibile, trattandosi di partite non ufficiali, parlare di passi indietro o di bocciature, soprattutto dopo l’ottimo precampionato disputato dalla squadra arancione. Si può però dire che, rispetto alle precedenti uscite, la squadra di Andreucci ha avuto il difetto di non essere riuscita a chiudere la pratica, permettendo agli avversari di giornata, una formazione giovanissima ma con tanta ’garra’, di trovare il gol del pareggio a dieci minuti dal termine del match. L’atteggiamento della Pistoiese, almeno nel primo tempo, è lo stesso delle scorse partite: pressing asfissiante, baricentro medio molto alto e tanti uomini nella metà campo. Non a caso, scampato il pericolo del tiro di Mion parato da Giuliani al primissimo minuto di gioco, sono gli arancioni a costruire le migliori chance.

Prima il tiro di Simeri al 4’, poi il vantaggio di Maldonado su punizione al minuto otto e poco più tardi altre due occasioni per Alagna e Campagna. Come detto però, alla compagine di casa manca la precisione necessaria sotto porta. Il Ghiviborgo, ben messo in campo dal tecnico Corrado Ingenito, pian piano prende coraggio e capisce di avere le armi per provare a far male alla Pistoiese, soprattutto in contropiede. La prima frazione si chiude col vantaggio di misura degli arancioni, mentre la ripresa si apre coi primi cambi da una parte e dell’altra. Nel secondo tempo entrambe le squadre, probabilmente anche a causa degli importanti carichi di lavoro accumulati, perdono qualcosa in brillantezza e le occasioni da rete sono decisamente meno rispetto alla prima frazione. Come suo solito, Andreucci rivoluziona gradualmente tutto l’undici, concedendo anche l’esordio all’ultimo arrivato Brugognone. È proprio Biagi, uno dei subentrati, a spaventare Butano con un tiro da fuori area, ma al 35’ arriva il pari dei biancorossi con Baldacci, bravo a incrociare con un diagonale che batte Arlanch.

La Pistoiese non ha la forza di reagire e così al triplice fischio il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Mercoledì l’Olandesina concluderà il proprio ciclo di amichevoli estive ai Giardinetti di Lamporecchio contro la Real Cerretese, col fischio d’inizio alle ore 18. Poi, da domenica, si inizierà davvero a fare sul serio.

La formazione della Pistoiese: Giuliani (Arlanch dal 1′ st), Venturini (Polvani dal 25′ st), Gennari (Baragli dal 25′ st), Bertolo (Accardi dal 1′ st); Costa (Kovalenko dal 1′ st), Rossi (Alluci dal 25′ st), Maldonado (Biagi dal 25′ st), Campagna (Sciortino dal 1′ st), Pellegrino (Brugognone dal 1′ st); Simeri (Pinzauti dal 25′ st), Alagna (Diallo dal 25′ st). A disposizione: Valentini. Allenatore: Andreucci.

Michele Flori