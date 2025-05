Pistoiese, è già tempo di futuro. Caccia a un big per la panchina

Non sono passate nemmeno quarantotto ore dalla fine della stagione della Fc Pistoiese, certificata con la sconfitta in semifinale playoff sul campo del Ravenna, ma i tempi sono già maturi per provare a stilare un primo bilancio dell’annata arancione. Una stagione, intesa non solo in senso sportivo, che per il club è stata di ripartenza in seguito ai nefasti avvenimenti che avevano portato alla morte della vecchia Us Pistoiese. L’arrivo di Sergio Iorio, un imprenditore stimato e credibile sul piano professionale ma anche e soprattutto economico, ha permesso all’Olandesina di riacquistare una credibilità andata completamente perduta nel biennio Lehmann-De Simone. Di contro, però, la nuova proprietà si è scontrata con le difficoltà arrivate dal dover ricostruire non solo la rosa, ma l’intero organigramma societario da zero.

In chiave gruppo squadra sono stati commessi alcuni errori in fase di costruzione della rosa, ma è altrettanto vero che la società ha sempre provato a porvi rimedio puntellando tempestivamente l’organico quando necessario. Rimane però il fatto che, chiudendo il campionato al quinto posto e con 23 punti di ritardo dalla prima posizione, il voto alla stagione sportiva non può che essere insufficiente. Statistiche alla mano, contendere il primato al Forlì, che ha concluso l’annata con una media punti altissima, sarebbe stata un’impresa ardua per praticamente chiunque, ma la Pistoiese avrebbe potuto e dovuto accorciare il gap dal Ravenna, anche alla luce di quanto visto nella gara di due giorni fa, con gli arancioni che hanno giocato pressoché alla pari dei romagnoli.

In vista del prossimo campionato sarà fondamentale commettere meno errori possibili e ripartire da ciò che è andato per il verso giusto. Una stagione nella quale Alberto Villa non sarà, a meno di news dell’ultim’ora, l’allenatore della Pistoiese. Pur non essendoci state fino ad adesso né conferme né smentite, tanto dal diretto interessato quando dalla società, alcuni elementi filtrati nelle ultime settimane portano a pensare che le strade del club arancione e del tecnico lombardo siano ormai destinate a separarsi. Più probabile invece, seppur non ancora ufficiale, la permanenza del direttore sportivo Massimo Taibi. Nella conferenza della scorsa settimana, il presidente Iorio ha dato un ‘indizio’ sulla probabile conferma del diesse, evidenziando come abbia detto di sì alla richiesta di un aumento del budget per la stagione che verrà. Una volta riconfermato l’incarico all’ex portiere di Piacenza e Milan, comincerà la costruzione della rosa per il campionato 2025/26, a partire dalla scelta dell’allenatore. Venturi, Indiani, Andreucci e Zanini sono quattro nomi che a detta dei rumors potrebbero sedersi sulla panchina arancione.

Michele Flori