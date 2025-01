Pistoiese, bell'inizio di 2025: 2-0 al Fiorenzuola al "Melani"

Pistoia, 5 gennaio 2025 – La Pistoiese inizia l’anno nuovo con un confortante successo, 2-0 sul Fiorenzuola, nella prima giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Grazie a questa vittoria, gli arancioni salgono al quarto posto della classifica con 34 punti, in zona-playoff, dietro a Forlì 42, Ravenna 41 e Tau 39 ma davanti a Lentigione 33 e Imolese 30. L’avvio della Pistoiese è convincente per gioco e carattere. Già al 3’ gli orange potrebbero essere avanti nel punteggio, ma il gol siglato da Greselin è annullato dal direttore di gara per una posizione di fuorigioco.

Gli ospiti provano a replicare: un paio di minuti più tardi, una conclusione di Oboe finisce di poco a lato della porta difesa da Cecchini. È la Pistoiese, però, a fare la partita, decisa a incamerare 3 punti preziosi, risalendo le posizioni della graduatoria. Al 27’ i toscani trovano la rete del vantaggio: il dinamico ed efficace Basanisi si procura un calcio piazzato, della cui battuta si incarica il solito Maldonado: il destro educato di quest’ultimo pesca Pinzauti nei sedici metri e l’attaccante è bravo a battere il portiere sul primo palo con un preciso colpo di testa.

Gli emiliani cercano di restare in gara e al 36’ vanno vicini al pari con una botta di Censi, che sfiora la traversa. Pistoiese concentrata e determinata anche nel secondo tempo. Gli uomini allenati da Alberto Villa vogliono chiudere la partita e ci riescono. Al 4’ Sparacello spedisce la palla sul fondo, al 7’ Pinzauti spara alto da buona posizione. Ma al 25’ ecco l’agognato raddoppio: pregevole tiro a giro di Sparacello, che controlla al limite dell’area e insacca all’incrocio dei pali per la gioia del pubblico presente sugli spalti. Nel finale dell’incontro, Grilli potrebbe calare il tris di realizzazioni, ma spreca un’eccellente opportunità da centro area.

TABELLINO

PISTOIESE – FIORENZUOLA 2-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Accardi (15’ st Mazzei); Stickler (26’ st Diodato), Greselin (18’ st Kharmoud), Maldonado, Basanisi, Maloku (18’ st Grilli); Sparacello, Pinzauti (30’ st Simeri). A disposizione: Mosti, Cuomo, Larhrib, Foresta. Allenatore: Villa.

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Gilli; Niccolai (29’ st De Simone), Bran (24’ st Peretti), Ronchi; Censi, Gavioli, Postiglioni (24’ st Trovade), Parisi; Lauciello; Cancello (14’ st Carrozza), Oboe (34’ st Sementa). A disposizione: Cabrini, Concari, Tringali, Rota. Allenatore: Ciceri.

ARBITRO: Pani di Sassari.

MARCATORI: 27’ pt Pinzauti; 25’ st Sparacello.

NOTE: giornata fredda e piovosa, spettatori 1218. Ammoniti: Maldonado, Donida, Polvani, Pinzauti, Lauciello. Angoli: 2-3. Recupero: 2’, 5’.