Pistoiese spettatrice alla festa-promozione del Forlì: cade 1-0 in terra di Romagna

Forlì, 17 aprile 2025 – La Pistoiese assiste, quale spettatore non pagante, alla festa del Forlì, che battendo 1-0 gli arancioni grazie a una rete di Petrelli conquista la matematica promozione in serie C. Terza sconfitta consecutiva, invece, per gli uomini allenati da Alberto Villa, nella terz’ultima giornata del girone D del campionato di serie D. Con questo ennesimo stop, la Pistoiese scivola al quinto posto della classifica con 58 punti, l’ultima posizione utile per prendere parte ai playoff, a –23 punti dalla capolista Forlì (tanto per rendere l’idea).

Il Forlì ha giocato come il gatto con il topo, lasciando sfogare i toscani per poi colpirli alla prima occasione. Avvio di prima frazione di gioco con la Pistoiese a fare la partita e il Forlì a difendersi, guardingo. Col trascorrere dei minuti, però, i padroni di casa sono cresciuti e, alla prima vera opportunità da gol, non hanno sbagliato. Da primi della classe (con grande merito). Al 9’ calcio piazzato di Maldonado, i padroni di casa si salvano in calcio d’angolo.

Al 20’ Basanisi spreca, a tu per tu col portiere, una splendida ripartenza arancione. Al 31’ insistita manovra dei biancorossi romagnoli, con Gaiola che impegna l’estremo difensore orange Cecchini. Al 41’ clamorosa indecisione della retroguardia ospite e Forlì spietato: Elia Petrelli realizza a porta vuota, per la gioia dei numerosi tifosi locali. La ripresa vede il Forlì aumentare l’intensità della manovra e la Pistoiese rintanarsi all’indietro, uscendo di tanto in tanto in contropiede.

Al 10’ Cecchini salva in disperata uscita su Farinelli lanciato a rete. Al 18’ botta di Petrelli, Cecchini respinge con i piedi. Al 23’ squillo della Pistoiese, con Sparacello. Poi, Forlì in controllo e alla fine è festa grande. Per la Pistoiese, ci sarà da meditare: tanto.

Tabellino

FORLI’ – PISTOIESE 1-0

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Mandrelli (37’ st Motti), Drudi, Saporetti, falasca; Rossi, Menarini, Gaiola (1’ st Campagna); Macrì (37’ st Lombardi), Petrelli, Farinelli (46’ st Lilli). A disposizione: Colombo, Eleonori, Valentini, Valmori, Graziani. Allenatore: Miramari.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Tofanari (41’ st Maloku), Polvani, Mazzei; Stickler (18’ st Diodato), Basanisi (38’ st Pinzauti), Maldonado, Grilli (21’ st Boccia), Kharmoud (34’ st Greselin); Simeri, Sparacello. A disposizione: Mosti, Giometti, Paci, Foresta. Allenatore: Villa.

ARBITRO: Papagno di Roma 2.

MARCATORE: 41’ pt Petrelli.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Stickler, Simeri, Grilli, Saporetti, Mattei, Basanisi, Drudi, Farinelli, Petrelli. Angoli: 2-7. Recupero: 2’, 4’.