Pistoiese, gli abbonati sono 1215. Iorio esulta: "Un dato eccellente"

Milleduecentoquindici. Si è conclusa con questo ottimo risultato la campagna abbonamenti della Pistoiese, sulla quale è calato il sipario alle 19 di lunedì. Un dato per certi versi storico, poiché è il più alto di sempre del club in Serie D nonché uno dei più elevati negli ultimi tre decenni. La piazza arancione ha risposto nel migliore dei modi al lavoro fatto dalla proprietà nell’ultimo anno e mezzo, come ha sottolineato il presidente Sergio Iorio.

"Questo eccellente risultato è il riconoscimento di quanto fatto non solo in questi mesi ma dal giugno 2024, quando il progetto ha preso vita – dice il patron –. Ci tengo a ringraziare ogni singolo tifoso per la fiducia che ha riposto nella Pistoiese: ognuno di essi ha contribuito a raggiungere una quota elevatissima, considerando la categoria in cui ci troviamo e la ‘disaffezione’ causata dagli avvenimenti degli ultimi anni. Abbiamo posto le basi per un progetto a lungo termine, non solo con la prima squadra, che è comunque la nostra priorità, ma anche col settore giovanile e con iniziative di stampo sociale".

Uno degli aspetti che Iorio ha sempre avuto a cuore è quello del sociale, col progetto degli Insuperabili che ha aperto la strada per qualcosa di ancora più grande: "Siamo costituendo la Pistoiese For Special - ha rivelato il presidente - ovvero una squadra composta da ragazzi disabili che parteciperà ai campionati nazionali. Questo progetto è la prosecuzione degli Insuperabili, che ci continueranno a seguire con la formazione degli istruttori e col lavoro assieme ai più piccoli. Si tratta di un’iniziativa ancora agli albori ma che per me è assai importante".

In chiave prima squadra, il numero uno della Pistoiese si è detto soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi. "Nelle prime uscite abbiamo espresso un ottimo gioco e ci è mancata solamente la fase realizzativa. Abbiamo assemblato un gruppo di giocatori esperti e su questo non avevamo dubbi, ma stiamo scoprendo anche i valori umani della rosa e dello staff. In tal senso ci tengo a elogiare il tecnico Andreucci che in poco tempo ha dimostrato di avere straordinarie qualità".

In poco più di un anno di presidenza il lavoro fatto è stato molto, ma quello da fare è altrettanto impegnativo: "L’estate scorsa abbiamo commesso qualche errore di valutazione - ha ammesso Iorio - sia a livello dirigenziale che tecnico. Io per primo ho capito quanto sia difficile essere competitivi in questa categoria. Siamo però riusciti a correggere quel che avevamo sbagliato e ci siamo proiettati al futuro con rinnovato entusiasmo e con tanti progetti in cantiere, dal vivaio alle infrastrutture, che sono divenute un punto cardine per noi. Da parte delle istituzioni c’è volontà di seguirci, anche se a livello operativo sta mancando qualcosa in termini di tempestività".

Michele Flori