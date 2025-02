Pistoiese, il derby col Prato si colora d'arancione: 2-0 al "Melani"

Pistoia, 16 febbraio 2025 – Il derby è ancora arancione. La Pistoiese conferma la superiorità di classifica nei confronti del Prato, sconfiggendo 2-0 i lanieri al “Marcello Melani”, nella settima giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. In virtù di questo successo, gli uomini guidati da Alberto Villa restano al quarto posto della graduatoria con 45 punti, in zona-playoff, distanziati di 12 lunghezze dalla capolista Forlì quando mancano 10 turni alla fine della stagione regolare (precedono gli arancioni anche Ravenna 55 e Tau 49).

Domenica prossima 23 febbraio, la Pistoiese sarà impegnata sul campo della Sammaurese, penultima a 19 punti, in piena lotta-salvezza. Un gol per tempo: Simeri nella prima frazione di gioco, Maloku nella seconda. Una partita dominata dai padroni di casa. Villa schiera un undici con alcune novità: a difesa della porta torna Cecchini e in difesa si rivedono Bertolo e Accardi, recuperati. A metà campo il tecnico emiliano inserisce Boccia. All’8’ Stickler entra in contatto con Girgi, cadendo a terra, ma per l’arbitro il gioco può proseguire.

La Pistoiese sblocca il punteggio al 37’: la conclusione di Simeri da posizione defilata batte l’estremo difensore. Appena sessanta secondi più tardi, Fantoni devia il tiro dalla distanza di Greselin. Nel recupero, è ancora Simeri, servito dalla destra da Sparacello, a concludere a botta sicura, ma il portiere evita la seconda capitolazione. Il ritmo cala nel secondo tempo, ma è ancora la squadra di casa a tenere in mano le redini del gioco.

Al 6’ è Greselin a calciare dal limite dell’area, rendendosi pericoloso. Al 25’ il subentrato Pinzauti impegna severamente Fantoni con un diagonale. Alla mezz’ora è Basanisi a tentare la via del gol, con scarso successo. Tre minuti più tardi, il Prato si affaccia per la prima volta nei sedici metri arancioni con un tiro insidioso di Cozzari, ma Cecchini sventa la minaccia. Ma al 38’ ecco il raddoppio orange con Maloku, che raccoglie una respinta di Fantoni su tiro di Basanisi. Per la Pistoiese inizia la festa, per il Prato è notte fonda.

TABELLINO

PISTOIESE – PRATO 2-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi (27’ st Mazzei), Polvani, Bertolo; Stickler (16’ st Cuomo), Greselin, Maldonado, Boccia (16’ st Maloku), Kharmoud (16’ st Basanisi); Sparacello (24’ st Pinzauti), Simeri. A disposizione: Valentini, Mosti, Grilli, Giometti. Allenatore: Villa.

PRATO (4-3-2-1): Fantoni; Giusti (34’ st Robi), Conson, Galliani (41’ st Diana), Girgi; Remedi (26’ st Rossi), Mazza (36’ st Azizi), Limberti; Di Stefano, Cozzari; Magazzu (26’ st Iuliano). A disposizione: Gariti, Ciavarelli, Videtta, Innocenti. Allenatore: Mariotti.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

MARCATORI: 37’ pt Simeri; 38’ st Maloku.

NOTE: giornata serena, 2671 spettatori. Angoli 7-2. Ammonito Mazza. Recupero 1’, 5’.

G. B.