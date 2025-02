Pistoiese: l’attaccante protagonista di una prestazione ottima contro il Tuttucuoio. Rabbia Simeri: "Rigore non dato? Clamoroso»

Tra i protagonisti della sfida tra Tuttocuoio e Pistoiese c’è stato anche l’attaccante Simone Simeri. Il numero nove arancione ha lasciato il segno firmando la rete del pareggio, dopo il momentaneo vantaggio di Sansaro, ma già in precedenza aveva flirtato col gol, colpendo un palo nel primo tempo e scheggiando il montante nella ripresa. Una prestazione da attaccante completo, che però non è bastata per portare a casa i tre punti. "C’è tantissimo rammarico per il risultato – ha detto Simeri nel post-partita – perchè è stata una gara a senso unico, condotta sempre da noi. Abbiamo schiacciato gli avversari nella propria metà campo, attaccando con tutti i nostri effettivi quando ci è stato possibile e abbiamo creato una decina di occasioni nitide. Ci è davvero mancato solo il gol, è un grande peccato non aver ottenuto la vittoria".

Simeri è tornato anche sull’episodio che lo ha visto protagonista, suo malgrado, nel concitato finale del match. In particolare, al minuto trentotto, l’attaccante della Pistoiese è stato colpito a palla lontana da Veron con un pugno, che però nessuno dei componenti della terna arbitrale ha valutato punibile con l’assegnazione del calcio di rigore. Una topica che ha pesato e non poco sulle sorti dell’incontro, proprio quando mancava una manciata di minuti al termine. "C’è stato un cross al centro – ha ricostruito Simeri – e mentre mi stavo posizionando per ricevere il pallone all’improvviso non ho capito più niente. Ho preso un colpo gratuito dal difensore del Tuttocuoio, un giocatore che non conoscevo e che prima di ieri non avevo mai incontrato. In questi episodi penso che noi attaccanti, soprattutto in area, dovremmo essere maggiormente tutelati. Mi domando come sia possibile che né l’arbitro né l’assistente abbiano notato quel che è successo: non vedere una situazione del genere, a mio parere, è piuttosto clamoroso"-

Un’amarezza che Simeri e tutta la Pistoiese dovranno trasformare in energia positiva in vista della prossima, delicatissima partita contro il Prato, in programma domenica alle 14:30 allo stadio Marcello Melani. "Nonostante questo epilogo non possiamo fare altro che guarda avanti e pensare al derby di domenica - ha concluso Simeri -. Ci eravamo preparati per disputare una partita fatta di intensità e aggressività, perchè fa parte del modo di giocare del Tuttocuoio, loro fanno di questo aspetto un proprio punto di forza fin da inizio campionato. Sapevamo di dover fare una battaglia e penso che ci siamo fatti trovare pronti, come dimostrano le tantissime occasioni create da noi e l’unica chance che invece loro hanno avuto in novanta minuti. In quindici anni che gioco a calcio non mi è mai capitato di trovare una squadra del genere...".

Michele Flori