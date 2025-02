Pistoiese: le pagelle. Accardi e Bertolo blindano la difesa. Per Greselin assist e giocate di qualità

CECCHINI 6 Chiamato in causa solo una volta, si fa trovare pronto.

ACCARDI 6,5 Al rientro dopo più di un mese, dalle sue parti non si passa (dal 27’ st MAZZEI 6 Rinforza il reparto difensivo).

POLVANI 6,5 Il capitano guida la difesa e quando serve toglie le castagne dal fuoco.

BERTOLO 6,5 Anche lui al rientro, alza il muro e lascia soltanto le briciole agli attaccanti pratesi.

STICKLER 6.5 Con una grande discesa nel primo tempo va vicino a procurarsi un calcio di rigore (dal 16’ st CUOMO 6 Entra per rimpolpare la fascia destra).

GRESELIN 7 Assist per Simer e giocate di qualià assoluta.

MALDONADO 6,5 Non appariscente come in altre occasioni, ma è molto utile per l’economia del gioco.

BOCCIA 6,5 Alla prima da titolare dimostra personalità e fiducia nei propri mezzi (dal 16’ st MALOKU 7 Impatto devastante, chiude il derby con il 2-0).

KHARMOUD 6 A inizio ripresa cestina un’occasione ghiotta. Sufficienza per l’impegno (dal 16’ st BASANISI 6,5 Mette lo zampino nella rete del raddoppio).

SPARACELLO 6 Pomeriggio di sacrificio in cui spende molte energie per la squadra (dal 24’ st PINZAUTI 6 Aiuta ad amministrare il vantaggio).

SIMERI 7 Gol da attaccante vero nel derby. In una parola, decisivo.

VILLA 7 Partita preparata alla grande.