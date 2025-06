Pistoiese, lo zoccolo duro. Anche Pinzauti nel motore

Altro giorno, altra conferma. E anche stavolta, così come nelle tre precedenti permanenze, non si tratta di un nome qualunque ma di un giocatore di assoluto valore per la Serie D. Il quarto calciatore confermato dalla Pistoiese è infatti l’attaccante Lorenzo Pinzauti, nativo di Firenze, che nel 2025/26 comincerà quindi la propria terza stagione in arancione, dopo la scorsa e quella del 21/22 in Serie C. Nell’ultimo campionato Pinzauti, arrivato in chiusura di calciomercato estivo, ha messo a referto sette reti e un assist in tutte le competizioni, giocandosi spesso il posto da titolare con Simeri e Sparacello. Le caratteristiche tecniche del classe 1994, che nella propria carriera ha militato per molti anni anche tra i professionisti, gli consentono infatti di essere un giocatore prezioso sia dal primo minuto che a gara in corsa. Pur non essendo altissimo, è un ottimo colpitore di testa e, nell’esperienza alla Pistoiese ma non solo, ha dimostrato di essere anche molto versatile, agendo sia da centravanti che da seconda punta, adattandosi all’occorrenza anche come esterno in un tridente d’attacco. Una serie di condizioni che hanno portato la società arancione a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Dopo Simeri, Maldonado e Bertolo conferma ufficiale dunque anche per Pinzauti, che va ad iscriversi in una lista che potrebbe essere ben presto ulteriormente ampliata. La Pistoiese ha infatti chiuso in modo positivo le trattative per il prolungamento contrattuale di Accardi, che a meno di imprevisti sarà il prossimo giocatore ad essere ufficialmente confermato in casa arancione.

Michele Flori