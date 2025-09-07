Pistoiese, mezzo passo falso al debutto: al "Melani" è 1-1 con l'Imolese

Pistoia, 7 settembre 2025 – Mezzo passo falso degli arancioni al debutto nel campionato di serie D. Dopo un brillante precampionato, gli uomini allenati da Angelucci steccano la prima, pareggiando in rimonta al “Marcello Melani” contro l’Imolese. Alla fine è 1-1, ma quanto rammarico tra i pistoiesi per le tante, troppe occasioni sprecate. Pistoiese a fare la partita, Imolese pronta ad agire di rimessa. Al 5’ Maldonado ci prova direttamente dalla bandierina: Lopez Salgado risponde con i pugni. Pochi secondi dopo, Simeri calcia alle stelle da ottima posizione.

Al 7’ ancora Pistoiese: Campagna si mette in proprio e conclude da dentro area: la palla termina di poco a lato, sulla destra del portiere. Al 18’ nuovo tentativo, sventato in angolo, da parte di Simeri. Al 27’ combinazione Diallo-Simeri, con sforbiciata di quest’ultimo che si perde a fondo campo. Al 36’ tentativo di Bastianelli, vanificato – senza troppi problemi – dall’estremo difensore ospite. Inizio ripresa in tono minore: il caldo si fa sentire sui muscoli dei calciatori.

Al quarto d’ora, però, il neo entrato Rossi (al posto dell’acciaccato Biagi) ci prova dalla distanza: gran botta la sua, ma senza l’esito sperato. Al 20’ si mette in evidenza una forza fresca: appena entrato sul campo, Costa Pisani costringe Lopez Salgado alla respinta con un diagonale in corsa dalla destra. E dopo tanta Pistoiese, al primo tiro l’Imolese sblocca il punteggio con Barnaba, che raccoglie uno splendido cross di Agbugui e conclude di destro al volo da distanza ravvicinata.

Al 37’ il subentrato Alagna porta in parità gli arancioni: va via al suo avversario Ricci e, con strapotere fisico notevole, resiste alla trattenuta e calcia a rete battendo in diagonale dalla destra il portiere. Al 42’ il solito Rossi azzarda la botta da fuori: il pallone termina sul fondo. Poi, sul prosieguo dell’azione, si ritrova la sfera tra i piedi, ma non riesce a battere Lopez Salgado. Finisce in parità e a esultare è la squadra ospite. La Pistoiese è da rivedere.

TABELLINO PISTOIESE – IMOLESE 1-1 PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Accardi, Gennari, Bertolo; Bastianelli (19’ st Costa Pisani), Biagi (10’ st Rossi), Maldonado, Campagna (25’st Russo), Pellegrino; Simeri (25’ st Pinzauti), Diallo (36’ st Alagna). A disposizione: Giuliani, Kharmoud, Kovalenko, Polvani. Allenatore: Angelucci.

IMOLESE (3-4-1-2): Lopez Salgado; Ricci, Elefante, Bellucci; Barnaba, Troiano, Manzoni, Agbugui; Manes 29’ st Dragoi); Babbi (38’ st Leveh), Mattiolo (47’ st Giovannini). A disposizione: Cipi, Nistor, Cocchi, De Chiara, Ayari, Capozzi. Allenatore: Potepan.

ARBITRO: Gambirasio di Bergamo.

MARCATORI: 21’ Barnaba, 37’ st Alagna.

NOTE: giornata tipicamente estiva, calda, spettatori 2021. Ammoniti: Elefante, Simeri, Bastianelli, Troiano, Maldonado, Dragoi. Angoli: 9-3. Recupero: 1’, 7’.