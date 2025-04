Pistoiese: Obiettivo Playoff con Due Vittorie Cruciali contro Corticella e Tau Altopascio

Chiudere la stagione regolare con due vittorie e guardare col sorriso ai playoff è ciò che tutti in casa Pistoiese, a partire da Alberto Villa, si augurano. Nei centottanta minuti che mancano al termine del campionato gli arancioni affronteranno prima il Corticella in casa e poi il Tau Altopascio in trasferta, due sfide impegnative seppur per motivi differenti. I bolognesi sono infatti invischiati nella lotta per evitare la retrocessione e arriveranno al Melani con l’obiettivo di conquistare almeno un punto, per poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima partita casalinga. Il big match con gli amaranto del tecnico Simone Venturi rappresenterà invece un crocevia fondamentale in chiave playoff, senza dimenticare che in piena bagarre c’è anche il Lentigione, attualmente terzo, che domenica sarà impegnato sul terreno del Ravenna.

La Pistoiese, trovandosi al quinto posto, non potrà permettersi di fare calcoli e dovrà scendere in campo per ottenere il bottino pieno in entrambe le partite. Con sei punti, Bertolo e compagni sarebbero sicuri almeno del quarto posto, che permetterebbe di evitare il Ravenna in semifinale. Calcoli di classifica a parte, gli arancioni dovranno innanzitutto ritrovare la brillantezza che da un paio di settimane è andata perduta. Anche contro il Forlì, nella gara di otto giorni fa, dopo un buon inizio la Pistoiese si è spenta alla distanza, faticando a rendersi pericolosa con continuità nell’arco dei novanta minuti. Ed ecco perchè Villa si aspetta molto dai propri attaccanti, i quali stanno vivendo un momento non troppo fortunato. Pinzauti ha siglato un solo gol nelle ultime dieci partite, mentre Sparacello, dopo un’ottima prima parte di stagione, è a secco di reti da oltre un mese e mezzo.

A meno di novità saranno proprio loro due a comporre la coppia offensiva, con Simeri destinato a partire dalla panchina dopo dieci gare da titolare consecutive. Il terzetto difensivo sarà composto da Mazzei, Polvani e Bertolo, quest’ultimo al rientro dalla squalifica, mentre Tofanari dovrebbe rimanere inizialmente fuori. Sia Accardi che Donida hanno preso parte alla seduta d’allenamento di ieri insieme al resto del gruppo, ma difficilmente Villa li impiegherà vista la serietà degli infortuni che tutti e due hanno subito nelle scorse settimane.

In mediana Greselin punta a tornare titolare al posto di Basanisi, con Boccia che potrebbe prendere il posto di Grilli come mezzala sinistra. Confermati Maldonado in cabina di regia e Kharmoud sulla fascia sinistra, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Diodato e Stickler, col primo favorito. In ogni caso, al di là degli uomini che scenderanno in campo, c’è bisogno di una prestazione di livello per interrompere una striscia negativa che ha portato un po’ di nubi sull’orizzonte orange.

