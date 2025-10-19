Pistoiese, obiettivo vetta. C’è l’ostacolo Correggese. E Andreucci non si "fida»

Tenere il passo del Lentigione capolista o, ancora meglio, guadagnare la vetta della classifica. L’obiettivo della Pistoiese è chiaro, ma per far diventare realtà questo sogno ci sarà prima da superare l’esame Correggese. Oggi (fischio d’inizio alle ore 15) gli arancioni ospiteranno al Melani una squadra in salute, che è imbattuta da sei gare consecutive e che nelle ultime tre non ha subito reti.

"Se guardiamo i numeri - ha esordito in sala stampa Antonio Andreucci - ci dicono che in casa facciamo più fatica che in trasferta, ma ogni partita fa storia a sé. Ospitiamo una Correggese organizzata, che ha qualità sia dietro che davanti e che subisce poco. Si tratta di una formazione che nonostante sia neopromossa ha molti punti di forza. Non solo Siligardi: in mezzo al campo c’è Squarzoni che ho già incrociato in Veneto e poche settimane fa è arrivato Panizzi, che fino all’anno scorso giocava addirittura in Serie B". La compagine biancorossa, allenata dall’ex difensore di Napoli e Udinese Maurizio Domizzi, fino a oggi ha sempre schierato il tridente offensivo, nel quale hanno trovato spazio anche due ex arancioni come Barbuti e Cappelluzzo.

"I tre giocatori offensivi? La Correggese ha un atteggiamento propositivo a prescindere dal modulo con cui va in campo - ha ammonito il tecnico della Pistoiese -. Dovremo essere attenti in fase di non possesso e fare un grande lavoro sugli esterni per raddoppiare i loro giocatori migliori. Sarà una partita in cui non dovremo ‘vergognarci’ di difendere in alcune fasi della partita. In sette giornate abbiamo già affrontato squadre attrezzate e continueremo a trovarle, ma il nostro obiettivo rimane lo stesso: vogliamo vincere tutte le partite".

Nella settimana che ha preceduto il match, Andreucci ha recuperato praticamente tutti gli infortunati e per la gara di questo pomeriggio avrà abbondanza di scelte in ogni reparto. "Sono tutti a disposizione - ha confermato l’allenatore - tranne Brugognone che ha ricominciato ad allenarsi con noi solo in settimana. A che punto siamo del nostro percorso? Preferirei dirlo dopo la partita (ride, ndc)".

"In questo preciso momento siamo in una buona condizione, abbiamo avuto un settembre con alcuni infortuni ma il gruppo ha risposto bene sotto ogni punto di vista. In allenamento vedo una squadra performante ed è quello che mi fa stare più sereno nel preparare la partita. L’ho detto e lo ripeto – conclude il tecnico –: i margini di miglioramento ci sono sempre. Una squadra matura solo se fa esperienza e anche noi siamo dovuti ‘passare’ da determinate situazioni, sia positive che negative, per crescere".

Michele Flori